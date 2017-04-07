«Возьми меня штурмом»: Рецензия Киноафиши

«Свобода и равенство» в условиях цеха

Быть французом невероятно сложно. Это всегда конвейерный труд заводского работяги, исполняющего неизменный долг перед отчизной и при том - под беспрестанным надзором любопытных глаз. Спуска не дадут, особенно если учтивый каторжник своевременно вызвался сохранять культурный облик республики. Такова общая проблема законсервированного французского кино — однажды полюбившиеся публике лица вынуждены мелькать всюду, до тех пор, пока гримёры смогут маскировать морщины. Сугубо элитарная верхушка перекрывает кислород всем ютящимся ниже, — такая вот исторически сложившаяся традиция и всего французского истеблишмента. А вот когда у фаворита народных масс окончательно пропадает товарный вид, происходит культурный переворот. И так с периодичностью в каждые 30-40 лет. Оттого для российского зрителя и появляются поверхностные субжанры по типу: «опять фильм с Депардье», «когда уже Пьер Решар возьмёт выходной», «и тут Котийяр», «а там Сейду» и так далее.

Кадр из фильма «Возьми меня штурмом»

Единственный вариант разнообразить жизнедеятельность — не просто стоять у станка, а приватизировать его и лицензировать как собственность. Таким вот индивидуальным предпринимателем стал Дэни Бун, некогда успешный комедийный актёр и уже как 11 лет столь же востребованный режиссёр. И если первые работы, такие как «Бобро поржаловать!» и «Таможня даёт добро» вскружили французом головы от остроумной геополитической иронии («Бобро поржаловать» стал самым кассовым фильмом в истории Франции), то сегодня Бун стал закономерным заложником собственного авторитета, хотя и с прежними показателями. Экшен-комедия «Возьми меня штурмом» примечательна, по крайней мере, в двух аспектах. Во-первых, лента стала абсолютным рекордсменом по кассовым сборам за первые две недели показа на родине, а во-вторых, возвращает нас к золотой трилогии «Такси», пробуждая в зрителе не то обострённое «déjà vu», не то приторное «nostalgie».

Кадр из фильма «Возьми меня штурмом»

Джуанна Паскуали (Алис Поль) спит и видит, каким безупречным бойцом она станет в полицейском спецотряде «КОБР». А как только просыпается, оттачивает профессиональные навыки, чтобы стать безупречным бойцом в полицейском спецотряде «КОБР». Но Джуанна настолько неуклюжая и наивная инженю, что ей никогда не суждено стать безупречным бойцом в полицейском спецотряде «КОБР». Желательно эту дамочку вообще изолировать от общества в каком-нибудь богатом доме наследника шинной империи, но её нравы настолько своевольны, что заточение грозит настоящей катастрофой. Поэтому отец, по случайному стечению обстоятельств оказавшийся министром внутренних дел, осуществляет мечту бесконтрольной дочурки, превратив жизнь опытных спецназовцев в сущий ад. Особенно для Эжена (Дэни Бун), который является шовинистом по убеждению после развода с неверной женой.

Кадр из фильма «Возьми меня штурмом»

Столкновения с полицией, надо полагать, во Франции являются едва ли не традиционным обычаем. Оттого шутки над «фараонами» приравниваются к юморескам про тёщ, глупых женщин, не более умудрённых мужчин, толстых коррумпированных чиновников, геев, — эдакий неиссякаемый запас примитивных шаржей. Так вот, «Возьми меня штурмом» вбирает в себя все клишированные ситуации и персонажей, и тасует их в произвольном порядке. Без особого азарта, зато с признанным мастерством.

Кадр из фильма «Возьми меня штурмом»

Меж тем, обвинять Дэни Буна во вторичности как минимум непрактично, поскольку в контексте современной французской комедии он сделал не упущение, а намеренный ход. И дело даже не в коммерческом успехе. В сущности, всё воздействие на публику и выстроено по стратегии первичных юмористических рефлексов, — иное не воспринимается априори. Причём, стоит заметить, для франкоговорящего населения подобные шутки являются уже заскорузлым штампом, прописанный на генетическом уровне, который, однако, по-прежнему веселит. Так, в сухом остатке, «Возьми меня штурмом» падает прямиком в категорию «фильмы с Дэни Буном». Наивно-смешная комедия в боевых условиях с безусловной романтической развязкой на «полтора землекопа»: забавная Алис Поль и эпизодически уморительный Бун, — которые в очередной раз сближают мужчин и женщин в условиях прогрессирующего шовинизма.

Кадр из фильма «Возьми меня штурмом»

И тут, казалось бы, парадоксально, но Франция, так отчаянно воспринимавшаяся российской стороной исключительно интеллектуальной, на поверку оказывается немногим лучше собаки Павлова. Смеются на условности, хлопают чуть ли не по сигналу. Каменный век, можно было бы сказать, если бы не национальное ироничное самосознание. Нравится фольклорный юмор — пожалуйста, почему и не посмеяться над бородатым анекдотом? Архетипы глуповатых мещан, «интелектуэлей», бюрократии и стражей порядка для них подобны нашим Иванам Дуракам да Царевнам Несмеянам, вот они и репродуцируют одни и те же сюжеты, но в разных декорациях. А в сотый раз пересматривать «Иронию судьбы» и «Служебный роман» они не умеют, хоть убейте.

Евгений Антипин

В российском прокате с 6 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Возьми меня штурмом»