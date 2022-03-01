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Александр Зельдович
Александр Зельдович
Alexander Zeldovich
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Александр Зельдович
Alexander Zeldovich
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Дата рождения
4 декабря 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Александр Зельдович
Родился 4 декабря 1958 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Зельдович
Медея
драма
2021, Россия
6.0
Мишень
драма
2011, Россия
7.0
Москва
драма
2000, Россия
6.0
Закат
драма
1990, СССР
6.0
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Российская киноакадемия объявила номинантов на премию «Ника» 2022
«Капитан Волконогов бежал» будет соперничать с «Разжимая кулаки» и «Медеей».
Написать
1 марта 2022 14:52
Два российских фильма завоевали призы на кинофестивале в Локарно
Драма «Герда» настолько понравилась Гаспару Ноэ, что он нашел ее постановщицу в Instagram и написал ей восторженный отзыв.
Написать
16 августа 2021 12:40
Фильм Александра Зельдовича «Медея» будет продан иностранным прокатчикам
Картину представят на кинофестивале в Локарно, который в этом году пройдет с 4 по 14 августа.
Написать
29 июля 2021 09:34
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