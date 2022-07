«Если б я была мужчиной»: Рецензия Киноафиши

Пуля в мёртвое тело

«Если бы у меня был пенис…» – так должен называться фильм Одри Даны, снятый по собственному сценарию и с собой в главной роли. Причем, Дана уже заглядывала под женские юбки в весьма посредственной гендерной картине «Красотки в Париже». Но если тогда новоявленный режиссёр нещадно била по щекам женскую аудиторию старомодными клише и пошлыми шутками про вибраторы и тампоны, то теперь взяла на вооружение гэги про мужское достоинство.

Кадр из фильма «Если б я была мужчиной»

Главная героиня – дёрганная и забитая Жанна, своими контрастными повадками напоминающая то Катю Пушкарёву, то Екатерину Варнаву. Окончательно разочаровавшись в мужчинах, она самоотверженно кричит в небеса, что больше в них не нуждается. А на следующий день у неё вырастает самый настоящий пенис, ставя Жанну, мягко говоря, в неоднозначное положение между полов. Назвав его мистером Пинпином, героиня, пыхтя и охая, пытается ужиться со своим новым хозяйством, а заодно и решить, в какую социальную роль теперь себя вписать.

Кадр из фильма «Если б я была мужчиной»

Очевидно, что абсурдность этой комедии доходит до сюра, в котором от непонятно откуда появившегося отростка пытаются избавиться «народными» средствами с просторов YouTube, а врач советует высвобождать время от времени энергию и «всё будет хорошо». А те ментальные метаморфозы, которые сопровождают героиню вместе с физиологическими тонкостями нового организма, могут причинить зрителю боль, вполне ощутимую физически. Например, Жанна начинает переодеваться в мужское и приставать к девушкам, размахивать своей штукой перед бывшим и делать множество других странных вещей.

Кадр из фильма «Если б я была мужчиной»

Сквозь дебри вульгарного юмора и бездарного сюжета можно понять (читай додумать) идею автора. Спрятавшаяся в свои комплексы немолодая женщина отвергает всякое мужское присутствие, столько раз причинявшее боль. Однако когда героиня оказывается по ту сторону берега, она понимает прелести физической силы, моральной власти над слабым полом, а также тяжесть настоящего мужского эго. Но игры в шляпе и мужском плаще заходят слишком далеко, превратив Жанну в беспардонного мужлана, которых она так ненавидела. И тогда героиня понимает, что должна быть женщиной, не теряя при этом твердый характер и самоуважение. И тут возникает один вопрос – стоило ради этого опускаться ниже пояса и тыкать пальцем в интимные места ради такой незамысловатой идеи?

Кадр из фильма «Если б я была мужчиной»

Да и игра Одри Даны полна неестественных конвульсий и угловатых телодвижений, так что периодический одолевает испанский стыд и желание потрясти её за плечи со словами «WHY? WHY YOU DO THIS TO US?». И если бы не присутствие человека в белом халате в лице Кристиана Клавье легко можно было бы сойти с ума.

Фильмов про подобные телесно-духовные трансформации достаточно много: «Подмена», «Цыпочка», «Мальчик в девочке», российский «Любовь-морковь» и другие. Лёгкие и забавные, картины пытались на иллюстративных примерах раскрыть отношения между мужчиной и женщиной, не цепляясь за «достоинства» и пикантные детали. А тут – сплошная спекуляция. При этом, это не феминистское кино, потому что столько неуважения к собственному полу такие взгляды не вынесут. Да и вообще сюжетные твисты авторства Одри Даны мало кто сможет осмыслить и высоко оценить…

Кадр из фильма «Если б я была мужчиной»

Поэтому, только если вы не бы не боитесь приступов когнитивного диссонанса и натуральной неприязни, можете глянуть «Если б я была мужчиной» или хотя бы посмотреть концовку (которую можно скорей расценить как пулю в мёртвое тело извученного зрителя).

Инна Син

В российском прокате с 20 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Если б я была мужчиной»