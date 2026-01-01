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О персоне
Михаил Цехановский
Mikhail Tsekhanovskiy
Киноафиша
Персоны
Михаил Цехановский
Михаил Цехановский
Mikhail Tsekhanovskiy
Дата рождения
7 июня 1889
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
22 июня 1965
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.7
Сказка о рыбаке и рыбке
(1950)
7.7
Каштанка
(1952)
7.7
Царевна-лягушка
(1954)
Фильмография Михаил Цехановский
6.8
Почта
Pošta
короткометражный, анимация
1964, СССР
7.4
Дикие лебеди
Dikie lebedi
анимация
1962, СССР
7.7
Царевна-лягушка
Tsarevna-lyagushka
короткометражный, анимация
1954, СССР
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7.7
Каштанка
Kashtanka
анимация
1952, СССР
7.7
Сказка о рыбаке и рыбке
Skazka o rybake i rybke
анимация, короткометражный, семейный
1950, СССР
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Цветик-Семицветик
The Flower with Seven Colors
анимация
1948, СССР
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