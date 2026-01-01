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Михаил Цехановский Mikhail Tsekhanovskiy
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Михаил Цехановский

Mikhail Tsekhanovskiy

Дата рождения
7 июня 1889
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
22 июня 1965
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Сказка о рыбаке и рыбке 7.7
Сказка о рыбаке и рыбке (1950)
Каштанка 7.7
Каштанка (1952)
Царевна-лягушка 7.7
Царевна-лягушка (1954)

Фильмография Михаил Цехановский

Почта 6.8
Почта Pošta
короткометражный, анимация 1964, СССР
Дикие лебеди 7.4
Дикие лебеди Dikie lebedi
анимация 1962, СССР
Царевна-лягушка 7.7
Царевна-лягушка Tsarevna-lyagushka
короткометражный, анимация 1954, СССР
Каштанка 7.7
Каштанка Kashtanka
анимация 1952, СССР
Сказка о рыбаке и рыбке 7.7
Сказка о рыбаке и рыбке Skazka o rybake i rybke
анимация, короткометражный, семейный 1950, СССР
Цветик-Семицветик 7.6
Цветик-Семицветик The Flower with Seven Colors
анимация 1948, СССР
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