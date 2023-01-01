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Сказка о рыбаке и рыбке Сказка о рыбаке и рыбке
Киноафиша Фильмы Сказка о рыбаке и рыбке Сказка о рыбаке и рыбке, 1950: актеры и роли
Сказка о рыбаке и рыбке 1950 / СССР
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Сказка о рыбаке и рыбке, 1950: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Михаил Цехановский
В ролях
Анастасия Зуева Анастасия Зуева Мария Бабанова Борис Чирков Борис Чирков Владимир Грибков Vladimir Gribkov
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