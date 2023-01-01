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Сказка о рыбаке и рыбке
Сказка о рыбаке и рыбке, 1950: актеры и роли
Сказка о рыбаке и рыбке
1950 / СССР
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Сказка о рыбаке и рыбке, 1950: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Михаил Цехановский
В ролях
Анастасия Зуева
Мария Бабанова
Борис Чирков
Владимир Грибков
Vladimir Gribkov
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