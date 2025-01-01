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Киноафиша Фильмы Книга любви Цитаты из фильма Книга любви

Цитаты из фильма Книга любви

Девушка [рассказ за кадром] Некоторые пытаются сохранить воспоминания. Другие стараются забыть. Ничего не помогает. И со временем ты понимаешь, что уже не тот, кем был раньше.
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[Последние слова]
Девочка [закадровый голос] Я как-то читал в книге, что 67% людей умирают, когда никто не смотрит. Но вот сколько людей прожили жизнь, пока никто не видел — я так и не узнал. Наверное, такие вещи просто не печатают.
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The Girl [рассказчик] Мой отец был человеком моря. Он говорил, что ветер — как дикий конь. Её не приручишь, такая у неё натура. И можно быть уверен, что в каждом плавании она тебя собьёт с курса. Это лишь вопрос времени. Рано или поздно мы все теряем ориентир.
[Генри получает звонок]
The Girl Но когда это случается, бояться не стоит. Нужно просто верить, что найдёшь свой путь снова.
🧡
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🥱
The Girl [закадровый голос] Смерть — это не про тех, кто умирает. Это про тех, кому, к чертовой ##, приходится жить без них.
🧡
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The Girl Доброе утро, извращенка!
Henry Я же говорил, я не извращенец.
The Girl Просто потому что ты побрился, не значит, что ты меня обманешь.
🧡
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Henry Ты будешь там один. Тебя это не пугает?
The Girl Я большую часть жизни был один. Тебя пугает одиночество?
The Girl Да. Да, пугает.
🧡
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[Первые строки]
Девушка [рассказ] Люди всегда начинают истории с какого-то придурка, который говорит: «Жили-были» или «Говорят, что…». Замечал? Мой папа говорил, что большинство историй — неправда и обычно начинаются не там, где ждёшь. На самом деле они начинаются в обычный день... с обычного человека. Эта — из таких.
🧡
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🥱
[Генри много курил и упал на пол]
Генри Пол напал на меня.
🧡
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🥱
Henry Дорогой, ты не видел мои коричневые лоферы?
Penny Видела.
Henry Отлично. Где они?
Penny О, я их выбросила.
Henry Ты... ладно, почему?
Penny Потому что это же коричневые лоферы.
🧡
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Henry Я тебя люблю, но ты немного сумасшедший, ты это знаешь?
Penny [смеётся] Не я же хожу в фиолетовых кроссовках.
🧡
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Cornelius 'Dumbass' Thibadeaux Это дрянь.
Henry Нет, это плоскодонка.
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Scrabble [собранные из букв] Его нет ни на одной карте. Истинных мест не существует на картах.
🧡
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🤔
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