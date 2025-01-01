[рассказчик]

Мой отец был человеком моря. Он говорил, что ветер — как дикий конь. Её не приручишь, такая у неё натура. И можно быть уверен, что в каждом плавании она тебя собьёт с курса. Это лишь вопрос времени. Рано или поздно мы все теряем ориентир.