Девушка[рассказ за кадром]Некоторые пытаются сохранить воспоминания. Другие стараются забыть. Ничего не помогает. И со временем ты понимаешь, что уже не тот, кем был раньше.
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[Последние слова]
Девочка[закадровый голос]Я как-то читал в книге, что 67% людей умирают, когда никто не смотрит. Но вот сколько людей прожили жизнь, пока никто не видел — я так и не узнал. Наверное, такие вещи просто не печатают.
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The Girl[рассказчик]Мой отец был человеком моря. Он говорил, что ветер — как дикий конь. Её не приручишь, такая у неё натура. И можно быть уверен, что в каждом плавании она тебя собьёт с курса. Это лишь вопрос времени. Рано или поздно мы все теряем ориентир.
[Генри получает звонок]
The GirlНо когда это случается, бояться не стоит. Нужно просто верить, что найдёшь свой путь снова.
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The Girl[закадровый голос]Смерть — это не про тех, кто умирает. Это про тех, кому, к чертовой ##, приходится жить без них.
Девушка[рассказ]Люди всегда начинают истории с какого-то придурка, который говорит: «Жили-были» или «Говорят, что…». Замечал? Мой папа говорил, что большинство историй — неправда и обычно начинаются не там, где ждёшь. На самом деле они начинаются в обычный день... с обычного человека. Эта — из таких.