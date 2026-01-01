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Люси ДеВито
Lucy DeVito
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Люси ДеВито
Люси ДеВито
Lucy DeVito
Дата рождения
11 марта 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
147 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Люси ДеВито
Родилась 11 марта 1983 года. Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
7.1
Бездельник
(2014)
6.9
Травка
(2009)
6.9
Мелисса и Джоуи
(2010)
Фильмография Люси ДеВито
5.4
Лето. Солнце. Рождество
A Sudden Case of Christmas
комедия, семейный
2024, Италия / Великобритания
5.8
Список
The List
комедия
2023, США
Смотреть трейлер
6.7
Демоненок
комедия
2022, США
5.7
Комик
The Comedian
комедия
2016, США
Смотреть трейлер
7.1
Бездельник
комедия, фэнтези
2014, США
6.9
Мелисса и Джоуи
комедия, семейный
2010, США
6.9
Травка
Leaves of Grass
триллер, драма, комедия
2009, США
Смотреть трейлер
6.6
Спокойной ночи
The Good Night
комедия, драма
2007, США / Великобритания
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