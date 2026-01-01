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Люси ДеВито
Люси ДеВито Lucy DeVito
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Люси ДеВито

Lucy DeVito

Дата рождения
11 марта 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
147 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Люси ДеВито

Родилась 11 марта 1983 года. Нью-Йорк, США.

Популярные фильмы

Бездельник 7.1
Бездельник (2014)
Травка 6.9
Травка (2009)
Мелисса и Джоуи 6.9
Мелисса и Джоуи (2010)

Фильмография Люси ДеВито

Лето. Солнце. Рождество 5.4
Лето. Солнце. Рождество A Sudden Case of Christmas
комедия, семейный 2024, Италия / Великобритания
Список 5.8
Список The List
комедия 2023, США
Смотреть трейлер
Демоненок 6.7
Демоненок
комедия 2022, США
Комик 5.7
Комик The Comedian
комедия 2016, США
Смотреть трейлер
Бездельник 7.1
Бездельник
комедия, фэнтези 2014, США
Мелисса и Джоуи 6.9
Мелисса и Джоуи
комедия, семейный 2010, США
Травка 6.9
Травка Leaves of Grass
триллер, драма, комедия 2009, США
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Спокойной ночи 6.6
Спокойной ночи The Good Night
комедия, драма 2007, США / Великобритания
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