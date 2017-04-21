Меню
Рейд: Пуля в голове - дублированный трейлер
Рейд: Пуля в голове. Дублированный трейлер

Рейд: Пуля в голове. Дублированный трейлер

Дата публикации: 31 марта 2017
Рейд: Пуля в голове – Из неприступной тюрьмы, оставив за спиной десятки трупов, бежит приговоренный к смерти наркобарон, босс преступного мира Ли по прозвищу Отец из ада. Многие годы он похищал младенцев, воспитывая из них таинственную касту неуловимых, безжалостных и всесильных убийц. Его «дети» рабски преданы ему и готовы выполнить любой приказ. Когда на берегу моря находят едва живого парня с пулей в голове, не помнящего, кто он и откуда, – такой приказ поступает. Израненный и страдающий амнезией Измаил не должен выйти из больницы! Выжить и вернуть себе память – для этого ему придется отправить на тот свет армию убийц, которые, возможно, когда-то были его «семьей»…  
САНСАНЫЧ XXX 21 апреля 2017, 17:20
Судя по первым двум рейдам индонезийские драки еще круче индийских
21 апреля 2017, 17:20
6.5 Рейд: Пуля в голове
Рейд: Пуля в голове боевик, 2016, Индонезия
