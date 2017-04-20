«Рейд: Пуля в голове»: Рецензия Киноафиши

Пуля, которая не укладывается в голове

Индонезия, будучи страной «третьего мира», казалось бы, не в состоянии соперничать с мировым кинематографом в плане зрелищности. Достаточно низкий уровень жизни расставляет все точки над I и начерно перечёркивает вопрос о «распиле бюджета» — тут и пилить не то что бы нечего, но и нечем. Поэтому, обладая адекватной самооценкой, местная киноиндустрия рассказывает сугубо-личную историю, не претендуя на понимание со стороны: нищета, наркотические империи, работорговля, преступные картели. Из культурного наследия остались только музыка и танцы, которые впоследствии объединились в силат — вид восточных единоборств Малайского архипелага, являющийся кровным аналогом китайского кунг-фу. Однако, в отличие от своего старшего собрата, больше восходящего к духовной и физической практике, силат существует исключительно ради беспощадного лишения жизни. Оттого самыми значимыми индонезийскими фильмами остаются те, что в категории C (порнография), и кровавые силат-боевики. «Рейд: Пуля в голове» (в оригинале «Headshot» — «Выстрел в голову») по жанру, беспрекословно, относится ко второй категории, но от ощущения надругательства над собой в процессе просмотра избавиться фактически невозможно. Хотя, как говорится, можно просто расслабиться и получать удовольствие.

Кадр из фильма «Рейд: Пуля в голове»

Одним пасмурным днём на морское малазийское побережье волна выплёвывает тело молодого человека. Он изувечен, во лбу зияет дыра, проделанная 9-миллиметровой пулей. Когда он придёт в сознание, его начнёт обуревать амнезия и сильнейшие сопутствующие головные боли. Но пока фаршированный свинцом красавчик отлёживается на больничной койке, в него влюбляется сердобольная девушка-врач Айлин (Челси Ислан), увлекающаяся «Моби Диком» Германа Мелвилла. Находя недвусмысленное сходство пациента с героем романа, поражённого морским дьяволом, она нарекает незнакомца Ишмаелем (Ико Ювайс) и мечтательно заботится о новоиспечённом герое. Параллельно с этими событиями из тюрьмы строгого режима сбегает особо опасный преступник, наркобарон Ли (Санни Пан), вызывающий неистовый ужас даже среди «коллег», и он жаждет крови. В принципе, не важно, какую жизнь отнять, — отличительный признак этнокультурного полинезийского синдрома амок, так же известного как «слепая ярость», — но голова юноши становится самым желанным трофеем.

Кадр из фильма «Рейд: Пуля в голове»

Всё-таки мелодраматический сюжет в индонезийском кино, как показывает практика, излишний. Боевики, в принципе, должны быть носителями «высокой концепции». То есть всё содержание фильма отражается в одной лаконичной фразе или же вопросе: «Что будет, если..?» Так, например, предыдущие картины с участием Ювайса, которые прославились на весь мир («Рейд», «Рейд – 2», между тем, ни коим образом не связанные с данной лентой), отвечали подобным стандартам. «Что будет, если группа полицейских вздумает брать штурмом дом, населённый убийцами? Кровавая баня!», — заверните мне 2, пожалуйста! Но стоит только в боевик добавить любовь с первого взгляда и приободрить мотивацию героя кровной вендеттой, завязанной на семейных узах, как тут же бодрое кино превращается в корейский сериал, который называется даже по-особому, не как у людей — дорама.

Кадр из фильма «Рейд: Пуля в голове»

Опусти все межличностные перипетии, за исключением ярости, «Рейд: Пуля в голове» сразу становится завораживающим, хоть и линейным боевиком в лучших традициях Джона Вуда. Море насилия, необузданная ярость, эффектно поставленные бои и специфическая экшн-камера, которая буквально вальсирует об руку со смертью, и добавляет зрелищу пару-тройку кубиков адреналина. Но по иронии единственное жестокое убийство в «Рейде» оказалось за кадром. Его совершили Кимо Стамбол и Тимо Тьяджант, чей режиссёрский опыт низкосортных фильмов ужасов преждевременно выстрелил в упор потенциалу фильма.

Кадр из фильма «Рейд: Пуля в голове»

Да, Ишмаель, прикладывает едва ли не все усилия, чтобы получить как можно больше тумаков от преступников всех мастей и, да, у него есть на то веские причины. Во-первых, сожительство с пулей в тесных коммунальных условиях собственной головы сулит весьма сомнительный комфорт. Ну, а во-вторых, бывший боец хочет отказаться от навязанного предназначения убийцы. Но бывшие сопартийцы так и лезут на рожон, что у протагониста не остаётся иного выбора. Он, вроде бы, и убивает недоброжелателей, но как-то не очень. И хотелось бы проникнуться к ним сочувствием, пощадить, но тоже как-то не задалось. Всякий раз акт пощады заканчивается размозжённой головой или поножовщиной. Этот когнитивный диссонанс героя имеет такую сильную природу, что сомнением заражается весь фильм, в котором начинает тормозить всё: и герои, и сюжет, и динамика боёв.

Кадр из фильма «Рейд: Пуля в голове»

Таким образом, благодаря малодушному желанию режиссёров излишне драматизировать, всякое действие «Рейда: Пули в голове» на любом структурном уровне, — будь то эпизод или просто движение актёра в кадре, — проходит настолько неубедительно медленно, что после часа просмотра начинает вызывать мигрень, которой сопереживаешь больше, чем протагонисту. Поэтому, при всём уровне насилия, фильм может послужить отличной пропагандой культуры юго-восточной Азии: тайский массаж, поездка на «остров богов» Бали и прочие расслабляющие процедуры, — после такого зрелища невыносимо хочется отдохнуть.

Евгений Антипин

В российском прокате с 20 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Рейд: Пуля в голове»: https://www.kinoafisha.info/movies/8328630/