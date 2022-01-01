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Джули Эстелль

Julie Estelle
Джули Эстелль
Джули Эстелль Julie Estelle
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Дата рождения
4 января 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Джули Эстелль

Родилась 4 января 1989 года. Джакарта, Индонезия.

Фильмография Джули Эстелль
Отряд Фокстрот
Отряд Фокстрот
фантастика, боевик, драма 2019, Индонезия / США
5.0
Ночь идёт за нами
Ночь идёт за нами
боевик, триллер 2018, Индонезия / США
7.0
Рейд: Пуля в голове
Рейд: Пуля в голове
боевик 2016, Индонезия
6.0
Рейд 2
Рейд 2
боевик 2014, Индонезия
6.0
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