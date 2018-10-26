Земля надежды, 2018

История любви Анни и Вейкко, разворачивающаяся в послевоенной Финляндии в 1945-1952 гг. Дочь богатых родителей влюбляется в инвалида. Ей придется отказаться от своего благополучия жизни и отправиться в дикие леса Северной Карелии. После розового начала этого романа Судьба подвергает любовь Анни к Вейкко серьезным испытаниям. Картина была удостоена двух премий «Юсси» – за лучшее исполнение женской роли (О. Айрола) и лучшую работу художника (Антти Никкинен). На МКФ в Миннеаполисе (США) фильм получил Приз зрительских симпатий.