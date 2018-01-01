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Фудзико: Пианистка тишины и одиночества Фудзико: Пианистка тишины и одиночества
Киноафиша Фильмы Фудзико: Пианистка тишины и одиночества
Fujiko Hemming no jikan

Фудзико: Пианистка тишины и одиночества, 2018

2018 / Япония
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Пронзительный и глубокий документальный фильм о «пианистке души» Фудзико Хемминг, слава к которой пришла лишь в 60 лет: её динамичное, чувственное исполнение пленило множество сердец. Жизнь и творчество, выступления по всему миру и повседневный быт в окружении любимых кошек… Камера детально запечатлевает подлинную суть героини, раскрывая не только ее профессиональные стороны, но и незаурядную человеческую натуру: Фудзико, преодолев множество препятствий, включая потерю слуха, даже в самые тяжелые времена не отказалась от своей мечты.

8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 января 2018
Возраст 12+
Режиссер
Соитиро Комацу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фудзико: Пианистка тишины и одиночества 1 постер
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