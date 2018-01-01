Фудзико: Пианистка тишины и одиночества, 2018

Пронзительный и глубокий документальный фильм о «пианистке души» Фудзико Хемминг, слава к которой пришла лишь в 60 лет: её динамичное, чувственное исполнение пленило множество сердец. Жизнь и творчество, выступления по всему миру и повседневный быт в окружении любимых кошек… Камера детально запечатлевает подлинную суть героини, раскрывая не только ее профессиональные стороны, но и незаурядную человеческую натуру: Фудзико, преодолев множество препятствий, включая потерю слуха, даже в самые тяжелые времена не отказалась от своей мечты.