ООО «Семейный роман»

Family Romance, LLC 18+
Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 3 июля 2020
Премьера в мире 18 мая 2019
Дата выхода
13 мая 2021 Бразилия
24 октября 2019 Греция
12 марта 2020 Португалия
19 августа 2020 Франция
Сборы в мире $3 126
Производство Skellig Rock
Другие названия
Family Romance, LLC, Family Romance, LLC., Családi Románc Kft., Family romance, LTDA, Šeimos paslaugos, Spółka rodzinna, Uma História de Família, Οικογενειακή ευτυχία Α.Ε., ООО «Семейный роман», Семейна романтика ООД, ファミリーロマンス社, 家庭羅曼史有限公司
Режиссер
Вернер Херцог
Вернер Херцог
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
