1 постер
Киноафиша
Фильмы
ООО «Семейный роман»
ООО «Семейный роман»
Family Romance, LLC
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Германия / США
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
3 июля 2020
Премьера в мире
18 мая 2019
Дата выхода
13 мая 2021
Бразилия
24 октября 2019
Греция
12 марта 2020
Португалия
19 августа 2020
Франция
Сборы в мире
$3 126
Производство
Skellig Rock
Другие названия
Family Romance, LLC, Family Romance, LLC., Családi Románc Kft., Family romance, LTDA, Šeimos paslaugos, Spółka rodzinna, Uma História de Família, Οικογενειακή ευτυχία Α.Ε., ООО «Семейный роман», Семейна романтика ООД, ファミリーロマンス社, 家庭羅曼史有限公司
Режиссер
Вернер Херцог
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на ООО «Семейный роман»
7.2
Встреча с Горбачевым
(2018)
7.2
О, Интернет! Грезы цифрового мира
(2016)
7.5
Пещера забытых снов 3D
(2011)
7.5
Белый алмаз
(2004)
7.0
Кометы и метеориты: Гости из далёких миров
(2020)
7.1
Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
(2016)
4.2
Соль и пламя
(2016)
6.6
Фата Моргана
(1971)
7.3
В бездну
(2011)
7.7
Встречи на краю света
(2007)
7.1
Колесо времени
(2003)
7.9
Земля тишины и темноты
(1971)
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
15
голосов
6.7
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокате
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
