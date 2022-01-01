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Йунас Саартамо

Joonas Saartamo
Йунас Саартамо
Йунас Саартамо Joonas Saartamo
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Дата рождения
6 мая 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Йунаса Саартамо

Родился 6 мая 1980 года. Хельсинки, Финляндия.

Фильмография Йунаса Саартамо
Под видом смеха
Под видом смеха
комедия 2020, Финляндия
4.0
Оннели, Аннели и таинственный незнакомец
Оннели, Аннели и таинственный незнакомец
семейный 2017, Финляндия
5.0
Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
драма, спорт 2016, Финляндия / Швеция / Германия
6.0
Красавица и подонок
Красавица и подонок
драма 2005,
6.0
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