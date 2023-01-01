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Улица полна неожиданностей, 1958

1958 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Возвращающийся навеселе главбух Смирнов забирается в будку регулировщика и нарушает движение транспорта на одной из улиц Ленинграда. Но постовой Вася Шанешкин доставляет в отделение милиции не нарушителя, а вполне порядочного гражданина - кассира Стройтреста Воднева, который, ко всему прочему, оказывается отцом его любимой девушки Кати.

Вася признает свою вину, но не решается извиниться - и оставляет обиженного наедине с плохими мыслями о советской милиции. Однако молодому сержанту вскоре представится возможность защитить кассира от нападения - и герой выполнит свой долг...

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 21 января 1958
Возраст 18+
Режиссер
Сергей Сиделев
В ролях
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Георгий Черноволенко
Джемма Осмоловская
Анатолий Абрамов
Константин Адашевский
Все актеры и съемочная группа
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Улица полна неожиданностей

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