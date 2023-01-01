Улица полна неожиданностей, 1958

Возвращающийся навеселе главбух Смирнов забирается в будку регулировщика и нарушает движение транспорта на одной из улиц Ленинграда. Но постовой Вася Шанешкин доставляет в отделение милиции не нарушителя, а вполне порядочного гражданина - кассира Стройтреста Воднева, который, ко всему прочему, оказывается отцом его любимой девушки Кати.

Вася признает свою вину, но не решается извиниться - и оставляет обиженного наедине с плохими мыслями о советской милиции. Однако молодому сержанту вскоре представится возможность защитить кассира от нападения - и герой выполнит свой долг...