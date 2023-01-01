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Маленький купальщик
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Le petit baigneur
Маленький купальщик
1967 / Франция / Италия
6.7
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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