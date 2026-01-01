Балетный импресарио Эван-Эванс вместе со своим племянником Филиппом тщательно следит, чтобы его танцовщицы не имели контактов с мужчинами, так как это может помешать их рабте. Но во время турне по Италии выясняется, что у одной из девушек уже есть ребенок. Тирану Эвансу приходится опекать его, так как он считает, что малыш — сын Филиппа.
Через некоторое время появляется еще один ребенок, на этот раз — действительно внучатый племянник Эванса. Новоиспеченный дедушка готов сойти с ума, а большое турнев итоге превращается в большой сумасшедший дом.
СтранаФранция / Италия
Продолжительность1 час 25 минут
Год выпуска1970
Премьера в мире18 сентября 1970
Дата выхода
20 ноября 1970
Германия
15 ноября 1970
Греция
10 октября 1970
США
18 сентября 1970
Франция
ПроизводствоGaumont Distribution, Gaumont International
Другие названия
L'homme orchestre, The Band, Alles tanzt nach meiner Pfeife, El hombre orquesta, Piti, piti, pá, The One Man Band, The Orchestra Man, Человек-оркестр, Beato tra le donne, Człowiek orkiestra, Dagens mand i skysovs, Den stora skandalen, Hjelp, jeg er blitt far!, İki bebek yirmi melek, L'home orquestra, Lányok pórázon, Mees nagu orkester, Met de muziek mee, O Homem Orquestra, Omul orchestra, Piti Piti Pa, Piti piti pá, Um Homem Orquestra, Yirmi melek, iki bebek, Λουί ντε Φυνές: Άσσος στο χορό, μαέστρος στο καράτε, Ο άνθρωπος ορχήστρα, Людина-оркестр, Чoвекът-оркестър