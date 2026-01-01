Балетный импресарио Эван-Эванс вместе со своим племянником Филиппом тщательно следит, чтобы его танцовщицы не имели контактов с мужчинами, так как это может помешать их рабте. Но во время турне по Италии выясняется, что у одной из девушек уже есть ребенок. Тирану Эвансу приходится опекать его, так как он считает, что малыш — сын Филиппа. Через некоторое время появляется еще один ребенок, на этот раз — действительно внучатый племянник Эванса. Новоиспеченный дедушка готов сойти с ума, а большое турнев итоге превращается в большой сумасшедший дом.

