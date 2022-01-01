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Не пойман — не вор Не пойман — не вор
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Не пойман — не вор, 1958

1958 / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Монпаньяр — самый спокойный город Франции. Единственный возмутитель спокойствия — это рыночный торговец Блеро. Он имеет разрешение на продажу грибов на местном рынке, но поскольку спрос на рыбу высок, то Блеро в свободное время нелегально рыбачит и тайком продает рыбу без разрешения. Жандармы пытаются поймать браконьера, но безуспешно. Когда на одного из жандармов совершается нападение, подозрение падает на Блеро, и его сажают в тюрьму на месяц. Внезапно объявляется настоящий преступник, и Блеро надеется выйти на свободу. Но обстоятельства складываются иначе…

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 23 апреля 1958
Возраст 0+
Режиссер
Ив Робер
В ролях
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
Ноэль Адам
Фридерик Дюваллес
Клод Риш
Клод Риш
Ролан Армонтель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не пойман — не вор 2 постера
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