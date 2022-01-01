Не пойман — не вор, 1958

Монпаньяр — самый спокойный город Франции. Единственный возмутитель спокойствия — это рыночный торговец Блеро. Он имеет разрешение на продажу грибов на местном рынке, но поскольку спрос на рыбу высок, то Блеро в свободное время нелегально рыбачит и тайком продает рыбу без разрешения. Жандармы пытаются поймать браконьера, но безуспешно. Когда на одного из жандармов совершается нападение, подозрение падает на Блеро, и его сажают в тюрьму на месяц. Внезапно объявляется настоящий преступник, и Блеро надеется выйти на свободу. Но обстоятельства складываются иначе…