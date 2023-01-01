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Маленький купальщик
Киноафиша Фильмы Маленький купальщик Маленький купальщик, 1967: актеры и роли
Le petit baigneur Маленький купальщик 1967 / Франция / Италия
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Маленький купальщик, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Робер Дери Robert Dhéry
В ролях
Луи де Фюнес Луи де Фюнес Louis de Funes Андреа Паризи Andréa Parisy Франко Фабрици Franco Fabrizi Мишель Александр Michel Alexandre Николь Вервиль
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