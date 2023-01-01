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Oscar

Оскар, 1967

1967 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
День крупного промышленника Бертрана Барнье начинается с потрясений. Управляющий Кристиан завляет, что без памяти влюблен в дочь Барнье Колет и признается в хищении кругленькой суммы у своего патрона. Колет, беременная от бывшего шофера, оказывается вовсе не дочерью бизнесмена. Горничная увольняется и в одночасье становится баронессой... В довершении безобразия к этой истории примешиваются два черных чемодана, один из которых набит деньгами и драгоценностям, а другой женским нижним бельем... Как тут, от такого нагромождения событий, пунктуальному и щепетильному Бертрану не сойти с ума?!
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 11 октября 1967
Возраст 18+
MPAA G
Режиссер
Эдуар Молинаро
В ролях
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
Клод Риш
Клод Риш
Клод Жансак
Агат Натансона
Сильвия Сорель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Оскар 1 постер
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