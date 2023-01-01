Оскар, 1967

День крупного промышленника Бертрана Барнье начинается с потрясений. Управляющий Кристиан завляет, что без памяти влюблен в дочь Барнье Колет и признается в хищении кругленькой суммы у своего патрона. Колет, беременная от бывшего шофера, оказывается вовсе не дочерью бизнесмена. Горничная увольняется и в одночасье становится баронессой... В довершении безобразия к этой истории примешиваются два черных чемодана, один из которых набит деньгами и драгоценностям, а другой женским нижним бельем... Как тут, от такого нагромождения событий, пунктуальному и щепетильному Бертрану не сойти с ума?!

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