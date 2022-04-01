Оповещения от Киноафиши
Скупой

Скупой

L`avare 18+
О фильме

Гарпагон — человек достаточно богатый, но отличающийся болезненной скупостью. Свой капитал в виде сундука золотых монет он зарыл в своем саду и строго следит за тем, чтобы его сокровище не было обнаружено кем-то из домочадцев. От его скупости страдают не только его слуги, которые вынуждены носить лохмотья и работать за двоих, но также его дети. Свою дочь Элизу он намеревается выдать замуж за богатого старика Ансельма только из-за того, что тот готов отказаться от приданного. Для сына Клеанта он подыскал в жены немолодую вдову.

Между тем сердца молодых людей уже принадлежат другим: Элиза любит Валера, потомка знатного рода, который некогда спас ей жизнь и, полюбив ее, нанялся управляющим к ее отцу, скрыв свое происхождение; Клеант же влюблен в юную Мариану, небогатую девушку, живущую вдвоем с матерью. Не надеясь на понимание отца, дети Гарпагона решают устроить свою судьбу сами, без его согласия. Элиза тайком обручается с Валером, а Клеант решает занять деньги у ростовщика, чтобы жениться на Мариане, как вдруг выясняется, что Гарпагон сам намеревается жениться на ней и уже поручил свахе договориться с матерью девушки. Ситуацию спасает слуга Клеанта Ляфлеш, который обнаруживает сундук Гарпагона и перепрятывает его, чтобы заставить скупца женить сына на Мариане.

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1980
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 5 марта 1980
Дата выхода
27 марта 1980 Германия
16 июля 1980 Испания
10 июля 1980 Нидерланды
28 ноября 1980 Португалия
6 июня 1980 США
5 марта 1980 Франция
13 октября 1980 Швеция
Бюджет 17 000 000 FRF
Производство Les Films Christian Fechner
Другие названия
L'avare, The Miser, Grandiose Delusions, Lakomec, El avaro, Louis, der Geizkragen, Скупой, A fösvény, Avarul, De Vrek, Den girige, Ihnuskoi, O avarento, O megalos tsigounis, Skąpiec, Skopulis, Скупий, Скъперникът
Режиссер
Жан Жиро
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
В ролях
Мишель Галабрю
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
Мишель Модо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
