Между тем сердца молодых людей уже принадлежат другим: Элиза любит Валера, потомка знатного рода, который некогда спас ей жизнь и, полюбив ее, нанялся управляющим к ее отцу, скрыв свое происхождение; Клеант же влюблен в юную Мариану, небогатую девушку, живущую вдвоем с матерью. Не надеясь на понимание отца, дети Гарпагона решают устроить свою судьбу сами, без его согласия. Элиза тайком обручается с Валером, а Клеант решает занять деньги у ростовщика, чтобы жениться на Мариане, как вдруг выясняется, что Гарпагон сам намеревается жениться на ней и уже поручил свахе договориться с матерью девушки. Ситуацию спасает слуга Клеанта Ляфлеш, который обнаруживает сундук Гарпагона и перепрятывает его, чтобы заставить скупца женить сына на Мариане.
|27 марта 1980
|Германия
|16 июля 1980
|Испания
|10 июля 1980
|Нидерланды
|28 ноября 1980
|Португалия
|6 июня 1980
|США
|5 марта 1980
|Франция
|13 октября 1980
|Швеция