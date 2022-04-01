Гарпагон — человек достаточно богатый, но отличающийся болезненной скупостью. Свой капитал в виде сундука золотых монет он зарыл в своем саду и строго следит за тем, чтобы его сокровище не было обнаружено кем-то из домочадцев. От его скупости страдают не только его слуги, которые вынуждены носить лохмотья и работать за двоих, но также его дети. Свою дочь Элизу он намеревается выдать замуж за богатого старика Ансельма только из-за того, что тот готов отказаться от приданного. Для сына Клеанта он подыскал в жены немолодую вдову.

Между тем сердца молодых людей уже принадлежат другим: Элиза любит Валера, потомка знатного рода, который некогда спас ей жизнь и, полюбив ее, нанялся управляющим к ее отцу, скрыв свое происхождение; Клеант же влюблен в юную Мариану, небогатую девушку, живущую вдвоем с матерью. Не надеясь на понимание отца, дети Гарпагона решают устроить свою судьбу сами, без его согласия. Элиза тайком обручается с Валером, а Клеант решает занять деньги у ростовщика, чтобы жениться на Мариане, как вдруг выясняется, что Гарпагон сам намеревается жениться на ней и уже поручил свахе договориться с матерью девушки. Ситуацию спасает слуга Клеанта Ляфлеш, который обнаруживает сундук Гарпагона и перепрятывает его, чтобы заставить скупца женить сына на Мариане.