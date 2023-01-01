Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На краю"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Война
Война, 2016: актеры и роли
Man Down
Война
2016 / США
Трейлер
5.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Война, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дито Монтиель
Dito Montiel
В ролях
Кейт Мара
Kate Mara
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Джай Кортни
Jai Courtney
Гэри Олдман
Gary Oldman
Клифтон Коллинз мл.
Clifton Collins Jr.
Кристофер Берри
Christopher Berry
Хосе Пабло Кантильо
Jose Pablo Cantillo
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кровь
Написать отзыв
2022, США, ужасы, триллер
Одни на каникулах
Написать отзыв
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Умка в кино
Написать отзыв
2022, Россия, анимация
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Астрал: Потомство
Отзывы
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Битва шефов
Написать отзыв
2022, Испания, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии