«Белое вино из Баббудойу»: Рецензия Киноафиши

Спасение в вине

Братья Микеле и Роберто вместе с шурином Стефано управляют виноградником «Баббудойу» на Сардинии, доставшимся им в наследство от отца. Эта тройка абсолютно невежественна в экономике и бизнесе - они тратят кучу денег на вечеринки, подарки сотрудникам, роскошную жизнь и своих возлюбленных дам. Так беззаботно они и жили какое-то время, пока не узнали, что одна крупная и важная сделка по продаже вина отменяется. Этот провал в момент сделал их должниками перед банком. За 15 дней им нужно достать больше полумиллиона евро. Отчаянные и комичные попытки наскрести нужную сумму оборачиваются чередой недоразумений.

Кадр из фильма «Белое вино из Баббудойу»

Эта сардинская комедия обладает многими качествами, за которые мы так любим итальянские комедийные фильмы. Тут и восхитительные виды итальянского острова, которые, благодаря работе оператора, поданы весьма ярко, красиво, живо и представляют собой настоящее визуальное пиршество для глаз. Конечно же, обаятельные актеры, с фирменной итальянской эмоциональной жестикуляцией. Прекрасная музыка, и, наконец, крутая идея в качестве завязки. Что может быть лучше легкой итальянской комедии? Только если в центре ее сюжета – вино. Но, к сожалению, на этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы, корнем которых является комическое трио «Pino e gli anticorpi».

Кадр из фильма «Белое вино из Баббудойу»

Трио «Pino e gli anticorpi», состоящее из Микеле Манка, Стефано Манка и Роберто Фара, зародился еще в 90х, а на сегодняшний день на их счету слава и признание в Италии. Они наверняка очень веселые и забавные ребята на комическом поприще, но вот органичность в киноленте – это не их конек. В кадре эти три итальянца настолько переигрывают, так много кривляются, шумят, издают непонятные звуки, что невольно начинаешь их жалеть. Они, очевидно, очень пытаются быть смешными и состряпать каламбур. Но всё таки есть разница между «быть смешным» и «смешить зрителя». И в первом случае они даже преуспели. Бились головой о стены, падали скосив глаза и улыбаясь как безумные; жеманно и постановочно пытались шутить, оставляя паузы для предполагаемого смеха зрителя; улетали на воздушных шариках под мультяшную музыку – и всё это вызывало смех, но только у детей. Очень показательным был момент, что из полного зала взрослых людей, смешно было только одному ребенку. Который, возможно, даже не понял, что смотрит какой-то взрослый фильм. Для него это всё равно что очередная серия «Тома и Джерри».

Кадр из фильма «Белое вино из Баббудойу»

Повествование оказалось обрывистым. Вместо того, чтобы показать цельную комедию о трех мужчинах, которые отчаянно добывают деньги на вино, нам показывают набор скетчей. Вот веселая сценка о смерти отца героев от инфаркта. А вот сестра двух братьев не понимает испанский язык, поэтому по десять раз отвечает невпопад. Вот один из героев положил трусы в посудомоечную машину, а девушка, стоящая на стуле, проламывает сидушку и ходит застрявшая в стуле. В какой-то момент, этот набор якобы смешных сцен становится настолько большим, что зритель забывает про сюжет, полагая, что это выпуск итальянского Comedy Club.

И, кажется, что создатели фильма даже планировали подобную потерянность своего зрителя. Потому что в момент, когда ты уже смиряешься с полнометражным бенефисом комиков, вдруг напоминают о том, что деньги же нужны! А напоминают это с помощью простого заявления сестры, что всё в порядке, они спасены. Вообще, положа руку на сердце, можно сказать, что было множество потенциальных завязок, когда братья придумывали забавные планы по добыванию денег. Но абсолютно каждая из них имела пустую и глупую развязку, окончательно разочаровывая зрителя.

Кадр из фильма «Белое вино из Баббудойу»

Создатели данной кинокартины использовали совершенно банальную историю про недопонимание пары, когда девушке вдруг показалось, что ее муж – гей. А муж, не зная этих подозрений, говорит о своем, но так впопад, что убеждает свою половинку в голубизне. Бывали моменты с оригинальными шутками, но они сопровождались громоздкими объясняющими диалогами. В итоге, все персонажи стали настолько по-мультяшному глупыми и далекими, что не смогли вызвать никакого сопереживания. Изредка нам напоминали, что виноградник принадлежал отцу, поэтому они не могут его просто так продать. В такие редкие моменты нас возвращают к оригинальному и завлекающему синопсису, но на этом всё. А где вино? Этот вопрос мучает на протяжении всего хронометража комедии.

Кадр из фильма «Белое вино из Баббудойу»

Подводя итог, не хочется совсем уж хоронить сие итальянское творение. Оно не столько плохое, сколько просто на любителя. У него есть награды: LAIFF Awards - Los Angeles Independent Film Festival Awards (Лучший иностранный фильм), Asti Film Festival (специальная премия «Вино – это культура», Казахстанский международный кинофестиваль (Лучший художественный фильм). Вполне возможно, что соискатели разрядки загруженного мозга получат удовольствие от просмотра, так же как и ценители незамысловатых шуток, динамичных ярких сюжетов без каких-то глубинных посылов. Хорошо бы зашла комедия и под вино, только его должно быть больше, чем было в самом фильме.

Бариева Лилия

В российском прокате с 18 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Белое вино из Баббудойу»