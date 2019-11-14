Все истории объединены единой темой: как это – жить моментом, не думая о завтрашнем дне. Тренер бейсбольной команды для людей с ограниченными возможностями сам решает притвориться инвалидом, чтобы завоевать сердце девушки. Астронавт, потерянный в космосе, решает в последнем сообщении на Землю поделиться ВСЕМ, что думает о близких. Человек, который ненавидит соцсети, выкидывает смартфон, но случайный прохожий снимает это – и тот превращается в героя соцсетей. И еще множество веселых историй, из которых героев будет не так-то просто выпутаться.