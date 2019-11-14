Оповещения от Киноафиши
«Сказка о царе Салтане»
Постер фильма Лови момент
5.0 Рейтинг IMDb: 5.9
Лови момент

Лови момент

Come se non ci fosse un domani 18+
О фильме

Все истории объединены единой темой: как это – жить моментом, не думая о завтрашнем дне. Тренер бейсбольной команды для людей с ограниченными возможностями сам решает притвориться инвалидом, чтобы завоевать сердце девушки. Астронавт, потерянный в космосе, решает в последнем сообщении на Землю поделиться ВСЕМ, что думает о близких. Человек, который ненавидит соцсети, выкидывает смартфон, но случайный прохожий снимает это – и тот превращается в героя соцсетей. И еще множество веселых историй, из которых героев будет не так-то просто выпутаться.

Страна Италия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 7 мая 2020
Премьера в мире 14 ноября 2019
14 ноября 2019 Италия
Бюджет €700 000
Сборы в мире $32 969
Производство Firenze Produzioni Cinematografiche, Adler Productions, Babbudoiu C.
Другие названия
Come se non ci fosse un domani, Like There's No Tomorrow
Режиссер
Игорь Биддау
Игорь Биддау
В ролях
Марина Казанкова
Марина Казанкова
Джованни Качоппо
Джованни Качоппо
5.0
5.9 IMDb
Лучшие комедии 
Лови момент

