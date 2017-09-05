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Игорь Биддау

Igor Biddau
Игорь Биддау
Игорь Биддау Igor Biddau
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Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Биография Игоря Биддау

Фильмография Игоря Биддау
Лови момент
Лови момент
комедия 2019, Италия
4.0
Белое вино из Баббудойу
Белое вино из Баббудойу
комедия 2016, Италия
5.0
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В кинотеатре «Чайка» покажут лучшие итальянские комедии С 9 по 17 сентября в кинотеатре «Чайка» состоятся показы «Итальянских историй», куда войдут самые искрометные комедии, созданные жителями Апеннинского
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5 сентября 2017 18:07
Фестиваль итальянских комедий пройдет в кинотеатре «Художественный» 18 мая в кинотеатре «Художественный» откроется летний фестиваль комедий «Итальянские истории», который продлится четыре месяца. В программе – самые яркие картины
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22 мая 2017 19:23
Фильм «Белое вино из Баббудойу» покажут на Новой сцене Александринского театра 19 мая на Новой сцене Александринского театра  состоится премьера итальянской комедии «Белое вино из Баббудойу». Начало в 19.30. «Белое вино из Баббудойу» –
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17 мая 2017 10:51
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