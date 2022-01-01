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Ира Фронтен

Ira Frontén
Ира Фронтен
Ира Фронтен Ira Frontén
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Дата рождения
21 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Иры Фронтен

Родилась 21 декабря 1978 года. Венесуэла.

Фильмография Иры Фронтен
Министр
Министр
драма 2016, Италия
6.0
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