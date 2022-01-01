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Ира Фронтен
Ира Фронтен
Ira Frontén
О персоне
Фильмография
Ира Фронтен
Ira Frontén
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Дата рождения
21 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Иры Фронтен
Родилась 21 декабря 1978 года. Венесуэла.
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Фильмография Иры Фронтен
Министр
драма
2016, Италия
6.0
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