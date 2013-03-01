Отзывы о фильме
Бывший охранник Лучио Мелилло всегда отличался вспыльчивым нравом и несдержанным характером. Это стало причиной развода с Надей, которая забрала их дочь. Маленькая дочка — единственный человек, которому Лучио никогда не сможет причинить вреда, но это не убеждает Надю в надежности Лучио как отца. Она постоянно сталкивается со вспышками гнева с его стороны. Поэтому женщина решает запретить Мелилло видеть ребенка через суд. Данное решение выводит Лучио из себя.
|1 марта 2013
|Италия