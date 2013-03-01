Оповещения от Киноафиши
Сталкер

Сталкер

The Stalker 18+
О фильме

Бывший охранник Лучио Мелилло всегда отличался вспыльчивым нравом и несдержанным характером. Это стало причиной развода с Надей, которая забрала их дочь. Маленькая дочка — единственный человек, которому Лучио никогда не сможет причинить вреда, но это не убеждает Надю в надежности Лучио как отца. Она постоянно сталкивается со вспышками гнева с его стороны. Поэтому женщина решает запретить Мелилло видеть ребенка через суд. Данное решение выводит Лучио из себя.

Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 1 марта 2013
Дата выхода
1 марта 2013 Италия
Бюджет €300
Производство Red Carpet, Starling Road Productions
Другие названия
The Stalker
Режиссер
Джорджио Амато
Джорджио Амато
В ролях
Виктор Альфьери
Козетта Турко
Марко Бонини
Марко Бонини
Джорджио Амато
Джорджио Амато
