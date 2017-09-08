«Министр»: Рецензия Киноафиши

История, в которой проиграли все

Франко Луччи на грани банкротства. Единственное, что может его спасти, – это идеально проведенный ужин, на котором он собирается сыскать милости своего друга и итальянского министра по совместительству Роландо. Он приготовил все – документы, взятку, наркотики, любимые вина и блюда гостя. Вот только с наёмной девушкой, которая должна была довершить начатое, возникли некоторые проблемы: мало того, что она «немного» не такая, какая планировалась, так еще и довольно умна, что ставит авантюру Франко под угрозу срыва.

Кадр из фильма «Министр»

Джорджио Амато мог бы с равным успехом взять Булгакова, Довлатова или Гоголя и получить такой же полный искрометного юмора и карикатурных диалогов фильм-сатиру. Происходящее на экране так сильно напоминает «Ревизора», что рука невольно тянется к проведению параллелей, невзирая на разность времени создания произведений, жанров и стран. То же раболепное заискивание перед Хлестаковым/Роландо, желание угодить, обличение нравов каждого из участников, их корысти, подлости и мелочности. Вместе с тем, произведение отличается от гоголевской комедии хотя бы привязкой к современности и масштабом происходящего, полностью сосредоточенного на одной квартире во второй половине фильма. Изредка камера выходит за пределы стен дома, но лишь для того, чтобы избавить зрителя от ощущения театральности и сценарности.

Кадр из фильма «Министр»

Если в «Ревизоре» действие двигалось вместе с Хлестаковым, то здесь в центре находится история Франко, того, к кому едет «ревизор». Джанмарко Тоньяцци прекрасно играет человека глубоко прагматичного, но в то же время недалекого и двуличного, с легкостью обвиняющего в своих неудачах других людей. Он педант и зануда, выплескивающий свое напряжение на родных, на которых ему, в принципе, все равно. Франко составляет жене список дозволенных тем для разговора, он немного расист, не любит трудности и в целом ради хорошего завтра готов сегодня собственную жену подложить под министра, если это поможет ему взять гостендер. Он оставляет двоякое впечатление: с одной стороны, хозяин вечера собрал в себе целую кучу человеческих недостатков. А с другой, стоит посмотреть на тех, кто вокруг него – и как-то становится даже жалко Франко.

Кадр из фильма «Министр»

Но из всех персонажей больше всего сопереживаешь собаке Чико, которая появляется только два раза – лишь в начале и в конце фильма, зато к которой успеваешь проникнуться состраданием. По сути, в этом персонаже человечности больше, чем во всех остальных. Рита (Алессия Барела), жена Франко, - ходячая карикатура на феминисток и вегетарианок. В зарисовке семейной жизни, идущей до кульминационного прихода гостя в дом, она ярко противопоставляется Франко, активно борясь за командирские права. В своем праведном гневе она не замечает, как муж откровенно и не очень добро шутит про ее борьбу с куриной дискриминацией, попыткой сделать из собаки вегетарианца и увлеченностью теологической герменевтикой. Рита не остается в долгу, подтрунивая над его правильностью, срывая злость на служанке Эсмеральде (Ира Фронтен), которая, в свою очередь, в любой непонятной ситуации начинает как заезженная пластинка рыдать «меня бросил муж, не платит алименты, мне нужна эта работа!». Хочется посочувствовать хотя бы простачку Микеле (Эдоардо Пеше), который периодически выдает неплохие мысли, но он настолько простоват и глуп, что с легкостью отступает на второй план, стоит появиться министру и Чен.

Кадр из фильма «Министр»

Министр Роландо (Фортунато Серлино) и Чен (Дзюн Итикава) – персонажи, благодаря которым ситуация накаляется до предела. Первый откровенно наслаждается благами своего положения, развлекаясь переходами от официальной маски к личностному общению. В целом, ревизор довольно добродушен ко всем и тоже, как и остальные, оказывается очарован Чен.

Чен здесь вообще основной камень преткновения и цель для постоянных расистких и феминистических шуточек, а также основной минус произведения: Амато довольно легкомысленно рассудил, что все азиаты на одно лицо, и пригласил на роль китаянки ярко выраженную японку, довольно известную за пределами своей страны. Однако Итикава со своей задачей справилась довольно неплохо, совершенно всех очаровав как речами, так и танцами. Ее прописанный по сценарию ум и хитрость хорошо оттеняются глупостью Микеле и недалекостью Франко. Именно она в итоге получает то, что просила, когда как остальные оказываются ни с чем.

Кадр из фильма «Министр»

«Министр» откровенно насмехается над тезисом «все продается и все покупается», раз за разом помещая Франко в ситуации, когда ему приходится вертеться, как уж на сковороде. Его постоянные ужимки доводят до абсурдной развязки, в которой даже и не знаешь, смеяться или плакать. Перемежение веселой мелодии в исполнении саксофона и сцен, где из звуков только окружающие шумы да диалоги, хорошо управляет вниманием аудитории. Хороша операторская работа, усиливающая химию между персонажами крупными планами.

Итог произведения знаком и любим всем знакомым с русской сатирой: персонажи забыли о чести, достоинстве, самолюбии и человечности – и посему остались ни с чем. Кажется, что в итоге проиграл только Франко, но на самом деле не выиграл никто. Кроме слишком умной для всех китаянко-японки Чен.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 14 сентября 2017 года

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