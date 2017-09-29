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Алессия Барела
Алессия Барела
Alessia Barela
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Алессия Барела
Alessia Barela
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Дата рождения
13 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Алессии Барела
Родилась 13 июня 1974 года. Кьети, Италия.
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Фильмография Алессии Барела
Министр
драма
2016, Италия
6.0
Пятизвездочная жизнь
драма
2013, Италия
6.0
Одноклассники по-итальянски
комедия
2009, Италия
4.0
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Фильм «Министр» покажут на Новой сцене Александринского театра
3 октября на Новой сцене Александринского театра состоится показ итальянской комедии «Министр», который пройдет в рамках программы «Кино в театре». Режиссером фильма
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29 сентября 2017 23:09
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