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Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут
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Hankyu densha

Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут, 2011

2011 / Япония
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Пригородная электричка. Пассажиры, на пятнадцать минут случайно оказавшиеся в одном поезде. У каждого своя жизнь, свои заботы. Сёко возвращается со свадебной церемонии, где она устроила скандал своему бывшему жениху, который изменил ей и теперь женится на забеременевшей сопернице. Пожилая дама Токиэ, овдовев, никак не может наладить отношения с сыном и невесткой. Студентка колледжа Миса страдает от буйного характера своего парня, а теперь им еще предстоит жить вместе в одной квартире. Домохозяйка старается не уронить себя в глазах гламурных подружек и, забыв о домашних делах, едет вместе с ними в модный ресторан. Юные Михо и Кэйити выросли в деревне, но пытаются выглядеть такими же крутыми, как их городские одноклассники. Старшеклассница Эцуко встречается с мужчиной, который намного старше нее. Она в отчаянии оттого, что ее отметки не позволят поступить в колледж, о котором она мечтает, и соглашается на свидание в «отеле для любовников». Кажется, что все эти люди никак не связаны друг с другом. Но в пригородной электричке их пути пересекаются, и чувства сплетаются в одну удивительную симфонию любви.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 29 апреля 2011
Возраст 16+
Режиссер
Есисигэ Миякэ
В ролях
Рёхэй Судзуки
Мана Ашида
Кахо Минами
Эрика Тода
Касуми Аримура
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут 1 постер
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