О персоне
Фильмография
Мики Накатани
Miki Nakatani
Мики Накатани
Мики Накатани
Miki Nakatani
Дата рождения
12 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Рост
160 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.3
Звонок
(1997)
6.6
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут
(2011)
6.4
Семь дней Химавари и ее щенков
(2012)
Фильмография Мики Накатани
6.4
Семь дней Химавари и ее щенков
Himawari to koinu no nanokakan
драма
2012, Япония
Смотреть трейлер
6.6
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут
Hankyu densha
комедия
2011, Япония
7.3
Звонок
Ringu
ужасы, триллер, фэнтези
1997, Япония
