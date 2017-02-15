«Призраки Элоиз»: Рецензия Киноафиши
Обладатель «Оскара» за визуальные эффекты в «Титанике» и «Хранителе времени» Роберт Легато дебютирует в качестве режиссера со своим фильмом ужасов «Призраки Элоиз», снятом на месте настоящей психиатрической лечебницы. Целый комплекс со своей пожарной станцией и полицией был домом и убежищем для многих людей, среди которых числились американский изобретатель Элайджа Маккой и музыкант Гораций Флиндерс.
Сегодня, когда каждый второй человек сам себе ставит диагноз «депрессия», «аэрофобия», «акрофобия» и так далее, Легато создает фильм, в котором главный нарратив строится на букете подобных болезней и способах их лечения. Аверсивная терапия, психохирургия и конфронтационный метод – все это, по задумке создателей фильма, активно использовалось во врачебной практике в лечебнице Элоиз и часто приводило к катастрофическим последствиям. Все сводится к одной из главных мыслей картины: медицина не точна. А если так, то многие из зарегистрированных душевнобольных могут на самом деле оказаться здоровыми людьми. А вот среди множества здоровых людей можно обнаружить достаточное количество желанных обитателей Элоиз. Эта проблема поднимает следом и манию современного человека обнаружить у себя какую-нибудь «фобию», чтобы быть особенным, не как все, а также способы лечения подобных «больных». Ну и, конечно же, любая настоящая фобия не возникает просто так, что и становится одним из толчков для развития повествования.
Сюжет довольно простой: полуразрушенный дом, о котором ходят всевозможные слухи. В него тем или иным способом попадает группа людей, у каждого есть своя история и свои страхи. В страшном месте есть свой злодей: маньяк, антагонист и просто доктор. В процессе череды страшных моментов выживает только один: просто потому, что кому-то же надо обо всем рассказать. Подобное было в «Буу!», в «Доме ночных призраков» и «Вскрытии». Персонажи не верят в мистику, предпочитают держаться за скептицизм и прагматизм, нарушают главное правило любого фильма ужасов – не разделяться. Аккуратное подкладывание мистической составляющий под реалистическую основу по своему инструментарию напоминает больше инди-хоррор, чем фильм ужасов, а по амбициям – «Остров проклятых» и «Запрещенный прием».
Саспенс, перкуссия, мертвые птицы, люди, звери, скримеры, безумный смех, неожиданные сюжетные повороты и намек на романтическую линию – все это в «Призраках Элоиз» присутствует в достаточном количестве. Фильм неплох в качестве дебюта, пробы режиссерского пера обладателя двух «Оскаров» за лучшие визуальные эффекты. Здесь, конечно, нет аккуратных ниточек, за которые тянет сценарий, как у Скорсезе, или экшна и кучи красивых молодых женщин, как у Снайдера. Зато Легато и не обвинить в женоненавистничестве или перегруженности – единственное, он вываливает на зрителей череду хоррорных сцен, настоящую шоковую терапию, из-за которой впору пускать в самом начале надпись: «уберите от экрана детей, беременных женщин и слабонервных». Увлекшись идеей доказать не гуманность конфронтационного метода терапии, утрировать его, Легато допустил проседание в игре актеров и сюжете, попытался вытянуть к концу фильма, потянув за ниточки – не так изящно, как Скорсезе, но вполне достойно для начала.
Каждый из персонажей получился довольно ярким и интересным, чтобы фильм получил шанс на просмотр. Персонаж Чейса Кроуфорда, Джейкоб, наделен достаточно сложной историей и характером, чтобы за ним было интересно наблюдать. Впрочем, его позиции как ключевого персонажа произведения с успехом оспаривается Элайзой Душку (Пия), играющей роль «последнего выжившего». И, если с клаустрофобией Джейкоба к концу фильма становится все понятно, то трипанофобия Пии так и остается в подвешенном состоянии. То ли все дело в работе матери, то ли в самом образе злого доктора Грейса, который раз и навсегда отвадил ее от больниц.
А, может быть, все дело в ее брате Скотте (Пи Джей Бирн), за которым Пия ухаживала с самого детства. Человек дождя – пухленький и жизнерадостный «Скотти», единственный, кому весело с его маниакальной страстью к лечебнице и желанием вновь увидеть мать. Скотти – пример человека, которому общество без запинки бы поставило диагноз «аутизм» или «синдром Дауна», после чего отправило бы в ближайшую психиатрическую лечебницу даже с учетом его безобидного поведения и гениальности.
Именно благодаря Деллу, персонажу Брэндона Т. Джексона, произошло то, что должно было произойти. Он становится причиной вылазки, раскрывает часть прошлого Джейкоба, выходит на Скотта, озвучивает возможные мысли зрителя, а также вносит юмористический элемент и немного разряжает напряжение фильма. Клептоман, наркоман, параноик и некрофоб, обладатель целого букета стереотипов про афроамериканцев, Делл безжалостно устраняется как выпадающий элемент сюжета фильма ужаса и «тот самый парень, который жаль, что умер».
Антагонист в исполнении Роберта Патрика-младшего умен как Лектор и воздействует на оба мира, как Крюгер. Он незримым дамокловым мечом нависает над всеми, а его судьба удивительным образом переплетена с судьбой Джейкоба. Ветеран жанрового кино мелькает на пленках, на фотографиях, в надписях и фразах, во флэшбеках, пока, наконец, Легато не позволяет Грейсу наконец-то раскрыться. Он – злодей, от которого Джей и Пия пытаются спастись, настоящий ужас в белом халате, один из разработчиков метода конфронтационной терапии. С присущим каждому медику цинизмом, доведенным до абсолюта, доктор Грейс демонстрирует все ужасы своего метода терапии, в которых есть и орудия, и кровь, и атмосферные кадры.
Именно из-за него окончательно формируется впечатление от фильма и принимается посыл режиссера о негуманности конфронтационных методов лечения, а сгоревшая лечебница, в память о которой якобы снят фильм, начинает казаться настоящей обителью зла и ужаса. Вместе с тем, сравнительно малое количество экранного времени не дает картине сформироваться, оставляя впечатление неясного, непонятного сюжета. В своем стремлении оттянуть момент раскрытия истории главного героя, Джейкоба, - ключевая интрига «призраков Элоиз», - Легато затягивает, увлекается эффектами и с трудом доводит до ума свой посыл зрителям: каждый современный человек может оказаться пациентом психиатрической лечебницы. У каждого есть свои страхи, и не всегда медицина может и должна с ними справиться. После «Призраков Элоиз» отчаянно хочется быть совершенно здоровым, чтобы не оказаться однажды на приеме у какого-нибудь «доктора Грейса».
В целом, «Призраки Элоиз» - достойный фильм ужасов с яркой конфронтацией протагониста и антагониста. Есть и где испытать крепость своих нервов, и над чем подумать – как для зрителя, так и для режиссера.
Потапова Галина
В прокате с 23 февраля 2017 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Призраки Элоиз»