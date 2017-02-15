«Призраки Элоиз»: Рецензия Киноафиши

Просьба убрать от экрана детей, беременных женщин и слабонервных!

Обладатель «Оскара» за визуальные эффекты в «Титанике» и «Хранителе времени» Роберт Легато дебютирует в качестве режиссера со своим фильмом ужасов «Призраки Элоиз», снятом на месте настоящей психиатрической лечебницы. Целый комплекс со своей пожарной станцией и полицией был домом и убежищем для многих людей, среди которых числились американский изобретатель Элайджа Маккой и музыкант Гораций Флиндерс.

Кадр из фильма «Призраки Элоиз»

Сегодня, когда каждый второй человек сам себе ставит диагноз «депрессия», «аэрофобия», «акрофобия» и так далее, Легато создает фильм, в котором главный нарратив строится на букете подобных болезней и способах их лечения. Аверсивная терапия, психохирургия и конфронтационный метод – все это, по задумке создателей фильма, активно использовалось во врачебной практике в лечебнице Элоиз и часто приводило к катастрофическим последствиям. Все сводится к одной из главных мыслей картины: медицина не точна. А если так, то многие из зарегистрированных душевнобольных могут на самом деле оказаться здоровыми людьми. А вот среди множества здоровых людей можно обнаружить достаточное количество желанных обитателей Элоиз. Эта проблема поднимает следом и манию современного человека обнаружить у себя какую-нибудь «фобию», чтобы быть особенным, не как все, а также способы лечения подобных «больных». Ну и, конечно же, любая настоящая фобия не возникает просто так, что и становится одним из толчков для развития повествования.

Кадр из фильма «Призраки Элоиз»

Сюжет довольно простой: полуразрушенный дом, о котором ходят всевозможные слухи. В него тем или иным способом попадает группа людей, у каждого есть своя история и свои страхи. В страшном месте есть свой злодей: маньяк, антагонист и просто доктор. В процессе череды страшных моментов выживает только один: просто потому, что кому-то же надо обо всем рассказать. Подобное было в «Буу!», в «Доме ночных призраков» и «Вскрытии». Персонажи не верят в мистику, предпочитают держаться за скептицизм и прагматизм, нарушают главное правило любого фильма ужасов – не разделяться. Аккуратное подкладывание мистической составляющий под реалистическую основу по своему инструментарию напоминает больше инди-хоррор, чем фильм ужасов, а по амбициям – «Остров проклятых» и «Запрещенный прием».

Кадр из фильма «Призраки Элоиз»

Саспенс, перкуссия, мертвые птицы, люди, звери, скримеры, безумный смех, неожиданные сюжетные повороты и намек на романтическую линию – все это в «Призраках Элоиз» присутствует в достаточном количестве. Фильм неплох в качестве дебюта, пробы режиссерского пера обладателя двух «Оскаров» за лучшие визуальные эффекты. Здесь, конечно, нет аккуратных ниточек, за которые тянет сценарий, как у Скорсезе, или экшна и кучи красивых молодых женщин, как у Снайдера. Зато Легато и не обвинить в женоненавистничестве или перегруженности – единственное, он вываливает на зрителей череду хоррорных сцен, настоящую шоковую терапию, из-за которой впору пускать в самом начале надпись: «уберите от экрана детей, беременных женщин и слабонервных». Увлекшись идеей доказать не гуманность конфронтационного метода терапии, утрировать его, Легато допустил проседание в игре актеров и сюжете, попытался вытянуть к концу фильма, потянув за ниточки – не так изящно, как Скорсезе, но вполне достойно для начала.

Кадр из фильма «Призраки Элоиз»

Каждый из персонажей получился довольно ярким и интересным, чтобы фильм получил шанс на просмотр. Персонаж Чейса Кроуфорда, Джейкоб, наделен достаточно сложной историей и характером, чтобы за ним было интересно наблюдать. Впрочем, его позиции как ключевого персонажа произведения с успехом оспаривается Элайзой Душку (Пия), играющей роль «последнего выжившего». И, если с клаустрофобией Джейкоба к концу фильма становится все понятно, то трипанофобия Пии так и остается в подвешенном состоянии. То ли все дело в работе матери, то ли в самом образе злого доктора Грейса, который раз и навсегда отвадил ее от больниц.

Кадр из фильма «Призраки Элоиз»

А, может быть, все дело в ее брате Скотте (Пи Джей Бирн), за которым Пия ухаживала с самого детства. Человек дождя – пухленький и жизнерадостный «Скотти», единственный, кому весело с его маниакальной страстью к лечебнице и желанием вновь увидеть мать. Скотти – пример человека, которому общество без запинки бы поставило диагноз «аутизм» или «синдром Дауна», после чего отправило бы в ближайшую психиатрическую лечебницу даже с учетом его безобидного поведения и гениальности.

Кадр из фильма «Призраки Элоиз»

Именно благодаря Деллу, персонажу Брэндона Т. Джексона, произошло то, что должно было произойти. Он становится причиной вылазки, раскрывает часть прошлого Джейкоба, выходит на Скотта, озвучивает возможные мысли зрителя, а также вносит юмористический элемент и немного разряжает напряжение фильма. Клептоман, наркоман, параноик и некрофоб, обладатель целого букета стереотипов про афроамериканцев, Делл безжалостно устраняется как выпадающий элемент сюжета фильма ужаса и «тот самый парень, который жаль, что умер».

Кадр из фильма «Призраки Элоиз»

Антагонист в исполнении Роберта Патрика-младшего умен как Лектор и воздействует на оба мира, как Крюгер. Он незримым дамокловым мечом нависает над всеми, а его судьба удивительным образом переплетена с судьбой Джейкоба. Ветеран жанрового кино мелькает на пленках, на фотографиях, в надписях и фразах, во флэшбеках, пока, наконец, Легато не позволяет Грейсу наконец-то раскрыться. Он – злодей, от которого Джей и Пия пытаются спастись, настоящий ужас в белом халате, один из разработчиков метода конфронтационной терапии. С присущим каждому медику цинизмом, доведенным до абсолюта, доктор Грейс демонстрирует все ужасы своего метода терапии, в которых есть и орудия, и кровь, и атмосферные кадры.

Кадр из фильма «Призраки Элоиз»

Именно из-за него окончательно формируется впечатление от фильма и принимается посыл режиссера о негуманности конфронтационных методов лечения, а сгоревшая лечебница, в память о которой якобы снят фильм, начинает казаться настоящей обителью зла и ужаса. Вместе с тем, сравнительно малое количество экранного времени не дает картине сформироваться, оставляя впечатление неясного, непонятного сюжета. В своем стремлении оттянуть момент раскрытия истории главного героя, Джейкоба, - ключевая интрига «призраков Элоиз», - Легато затягивает, увлекается эффектами и с трудом доводит до ума свой посыл зрителям: каждый современный человек может оказаться пациентом психиатрической лечебницы. У каждого есть свои страхи, и не всегда медицина может и должна с ними справиться. После «Призраков Элоиз» отчаянно хочется быть совершенно здоровым, чтобы не оказаться однажды на приеме у какого-нибудь «доктора Грейса».

В целом, «Призраки Элоиз» - достойный фильм ужасов с яркой конфронтацией протагониста и антагониста. Есть и где испытать крепость своих нервов, и над чем подумать – как для зрителя, так и для режиссера.

Потапова Галина

В прокате с 23 февраля 2017 года

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