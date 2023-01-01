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Алфавитный убийца Алфавитный убийца
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The Alphabet Killer

Алфавитный убийца, 2008

2008 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Фильм о серийном убийце по мотивам реальных событий в небольших городках штата Нью-Йорк.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Роб Шмидт
В ролях
Элиза Душку
Элиза Душку
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Том Маллой
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Алфавитный убийца 2 постера
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Алфавитный убийца
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Кадры из фильма Все кадры
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