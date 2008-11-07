Алфавитный убийца, 2008

В ролях
Том Маллой
Officer Steven Harper
Brian Scannell
Jay Castillo
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Том Маллой
Композитор
Eric Perlmutter
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
7 ноября 2008
Дата выхода
|7 ноября 2008
|Австралия
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|MA 15+
|7 ноября 2008
|Великобритания
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|15
|7 ноября 2008
|Нидерланды
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|16
|7 ноября 2008
|США
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|R
MPAA
R
Бюджет
$2 000 000
Сборы в мире
$106 596
Производство
New Films International, Intrinsic Value Films, WideyeCreative Films
Другие названия
The Alphabet Killer, O Assassino do Alfabeto, Abecadło mordercy, Ábécé-gyilkos, Alfabe katili, Alphabet Killer, Bảng Chữ Tử Thần, El asesino del alfabeto, Азбучният убиец, Алфавитный убийца, Алфавітний вбивця, 字母殺人狂, アルファベット・キラー, 字母杀手