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Постер фильма Алфавитный убийца
5.2
Киноафиша Фильмы Алфавитный убийца
5.2

Алфавитный убийца

, 2008
The Alphabet Killer
США / криминал, детектив, триллер / 18+
Постер фильма Алфавитный убийца
5.2

О фильме

Фильм о серийном убийце по мотивам реальных событий в небольших городках штата Нью-Йорк.

В ролях

Элиза Душку
Элиза Душку
Megan Paige
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Kenneth Shine
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Richard Ledge
Том Маллой
Officer Steven Harper
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Captain Nathan Norcross
Билл Моусли
Билл Моусли
Carl Tanner
Карл Ламбли
Карл Ламбли
Dr. Ellis Parks
Brian Scannell
Jay Castillo
Ларри Хэнкин
Ларри Хэнкин
Perry
Джек МакГи
Hank
Режиссер Роб Шмидт
Сценарист Том Маллой
Композитор Eric Perlmutter
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 7 ноября 2008
Дата выхода
7 ноября 2008 Австралия MA 15+
7 ноября 2008 Великобритания 15
7 ноября 2008 Нидерланды 16
7 ноября 2008 США R

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $106 596
Производство New Films International, Intrinsic Value Films, WideyeCreative Films
Другие названия
The Alphabet Killer, O Assassino do Alfabeto, Abecadło mordercy, Ábécé-gyilkos, Alfabe katili, Alphabet Killer, Bảng Chữ Tử Thần, El asesino del alfabeto, Азбучният убиец, Алфавитный убийца, Алфавітний вбивця, 字母殺人狂, アルファベット・キラー, 字母杀手

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Обновлено 16 февраля 2023

Цитаты

[последняя заставка]
Title Card В 2006 году полиция эксгумировала тело пожарного и посмертно сняла с него подозрения. На сегодняшний день Алфавитный убийца не найден.

Отзывы о фильме

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Алфавитный убийца

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