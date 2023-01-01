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Алфавитный убийца
The Alphabet Killer
Алфавитный убийца, 2008
2008 / США
5.2
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10
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Рейтинг IMDb: 5.2
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Жанр:
криминал
детектив
триллер
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О фильме
Фильм о серийном убийце по мотивам реальных событий в небольших городках штата Нью-Йорк.
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5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2008
Возраст
16+
Режиссер
Роб Шмидт
В ролях
Элиза Душку
Кэри Элвес
Тимоти Хаттон
Том Маллой
Майкл Айронсайд
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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