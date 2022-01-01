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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
Кадры из фильма «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»
David Lynch the Art Life
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
2016 / США / Дания
Трейлер
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Пес-самурай и город кошек
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2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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Рецензия
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2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
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2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Рецензия
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2022, Россия, мелодрама, комедия
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