К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Призраки Рая

Призраки Рая

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Картина, рассказывающая о духовном пути лидера учения «Трансцендентальной медитации» Махариши Махеш Йоги, и его последователях. Махариши скончался в 2008 году, теперь двое учеников, Дэвид Линч и Бобби Рот, пытаются понять, что происходит с трансцендентальной медитацией сегодня, как продолжают путь лидера его последователи. Режиссер-постановщик Себастьян Ланге, выросший в рамках учения, выбирает для рассказа форму эссе, стремясь примирить современное понятие трансцендентальной медитации с учениями и практиками, котор ые формировали его мировоззрение. 

Год выпуска 2017
Режиссер
Себастьян Ланге
В ролях
Дэвид Линч
Бобби Рот
Бобби Рот
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Призраки Рая
Почему мы креативны? 6.9
Почему мы креативны? (2018)
Линч 6.8
Линч (2007)
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве 7.1
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве (2016)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
