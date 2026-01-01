Отзывы о фильме
Картина, рассказывающая о духовном пути лидера учения «Трансцендентальной медитации» Махариши Махеш Йоги, и его последователях. Махариши скончался в 2008 году, теперь двое учеников, Дэвид Линч и Бобби Рот, пытаются понять, что происходит с трансцендентальной медитацией сегодня, как продолжают путь лидера его последователи. Режиссер-постановщик Себастьян Ланге, выросший в рамках учения, выбирает для рассказа форму эссе, стремясь примирить современное понятие трансцендентальной медитации с учениями и практиками, котор ые формировали его мировоззрение.