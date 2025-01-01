Филадельфия была чем-то вроде Нью-Йорка для бедняков, так что это был странный город. Это был довольно жёсткий город. Одна женщина, которая была моей соседкой, *воняла* мочой и была полной расисткой. Была ещё одна женщина, которая была совсем сумасшедшей. Она жила неподалёку с родителями. И она ползала по двору на руках и коленях, каркала, как курица, и говорила: «Я курица! Я курица!» Каркала и каркала, бегала по высокому белому травостоя во дворе. Однажды она подошла ко мне на улице и сказала: «Ой, у меня болят соски!» И она сжимала свою-грудь, стоя передо мной, сжимала и трясла её. «У меня болят соски!»