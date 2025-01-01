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Киноафиша Фильмы Дэвид Линч: Жизнь в искусстве Цитаты из фильма Дэвид Линч: Жизнь в искусстве

Цитаты из фильма Дэвид Линч: Жизнь в искусстве

David Lynch Филадельфия была чем-то вроде Нью-Йорка для бедняков, так что это был странный город. Это был довольно жёсткий город. Одна женщина, которая была моей соседкой, *воняла* мочой и была полной расисткой. Была ещё одна женщина, которая была совсем сумасшедшей. Она жила неподалёку с родителями. И она ползала по двору на руках и коленях, каркала, как курица, и говорила: «Я курица! Я курица!» Каркала и каркала, бегала по высокому белому травостоя во дворе. Однажды она подошла ко мне на улице и сказала: «Ой, у меня болят соски!» И она сжимала свою-грудь, стоя передо мной, сжимала и трясла её. «У меня болят соски!»
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David Lynch Когда ты занимаешься живописью или чем-то ещё... иногда прошлое вызывает идеи. Прошлое их окрашивает.
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David Lynch [о реакции его отца на его творчество] Он неправильно понял мои эксперименты, приняв меня за какого-то дьявольского типа, которому срочно нужна помощь — и в голове, и в душе.
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David Lynch Я писал картину размером примерно четыре фута на четыре, в основном чёрную, но из чёрного выступали зелёные листья растений. Я откинулся назад, наверное, курил, смотрел на неё, и из картины послышался ветер, и зелень начала шевелиться. Я подумал: «О, движущаяся картина, да ещё и со звуком». Эта идея засела у меня в голове. Движущаяся картина.
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