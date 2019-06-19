В ролях
Халил Эвередж
August Monroe
Ивэн Джей Симпсон
Lazarus "Laz
Ахмад Николас Фергюсон
Boy in Blue
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Майлз Орион Фельд
Композитор
Samaria Barnes, Timothy Bullock, Siddhartha Khosla
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
19 июня 2019
Премьера в мире
19 июня 2019
Производство
51 Minds Entertainment, Global Road Entertainment
Другие названия
Beats, Biidid, Ütemek, Ритмы, 嘻哈路相逢, ビート 心を解き放て, Beats (2019), 节拍救赎