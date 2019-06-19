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Постер фильма Ритмы
6.4
Киноафиша Фильмы Ритмы
6.4

Ритмы

, 2019
Beats
США / драма / 18+
Постер фильма Ритмы
6.4

О фильме

Юный виртуоз хип-хопа Август Монро преодолевает страхи и открывает творческие горизонты под руководством неожиданного наставника.

В ролях

Халил Эвередж
August Monroe
Ивэн Джей Симпсон
Lazarus "Laz
Эшли Джексон
Niyah
Ахмад Николас Фергюсон
Boy in Blue
Узо Адуба
Узо Адуба
Carla Monroe
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Romelo Reese
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер
Эмаяци Коринеальди
Эмаяци Коринеальди
Меган Суза
Kari
Jeremy Phillips
Vern
Ariana Burks
Leshea
Skye Sparks
Elizabeth
Режиссер Крис Робинсон
Сценарист Майлз Орион Фельд
Композитор Samaria Barnes, Timothy Bullock, Siddhartha Khosla
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 19 июня 2019
Премьера в мире 19 июня 2019
Производство 51 Minds Entertainment, Global Road Entertainment
Другие названия
Beats, Biidid, Ütemek, Ритмы, 嘻哈路相逢, ビート 心を解き放て, Beats (2019), 节拍救赎

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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