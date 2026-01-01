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Эмаяци Коринеальди
Emayatzy Corinealdi
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Эмаяци Коринеальди
Эмаяци Коринеальди
Emayatzy Corinealdi
Дата рождения
14 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Форт Нокс, Кентукки, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Футболисты
(2015)
7.4
Корни
(2016)
7.2
Десница Божья
(2014)
Фильмография Эмаяци Коринеальди
6.3
Обоснованное сомнение
драма
2022, США
6.4
Ритмы
Beats
драма
2019, США
7.4
Корни
драма, исторический, мини-сериал
2016, США
7.5
Футболисты
драма, комедия, спорт
2015, США
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6.4
В погоне за Майлзом
Miles Ahead
драма, биография, мюзикл, мелодрама
2015, США
7.2
Десница Божья
драма, криминал
2014, США
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