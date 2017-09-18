В поисках Колтрейна, 2017

Джон Колтрейн – легенда, один из титанов американского джаза, человек, чьё имя известно даже тем, кто далёк от джазовой сцены. Впрочем, когда-то этот саксофонист, игравший на великой пластинке Майлза Дэвиса «Kind of Blue», был уволен из квартета Дэвиса за своё пристрастие к героину. Документальный фильм изучает творческий пусть легендарного музыканта и исследует, как опасная привычка и неприятное увольнение, способное запросто разрушить всю карьеру, стали лишь мостиком к новым музыкальным и личным свершениям.