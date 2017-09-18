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В поисках Колтрейна В поисках Колтрейна
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Chasing Trane: The John Coltrane Documentary

В поисках Колтрейна, 2017

2017 / США
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О фильме

Джон Колтрейн – легенда, один из титанов американского джаза, человек, чьё имя известно даже тем, кто далёк от джазовой сцены. Впрочем, когда-то этот саксофонист, игравший на великой пластинке Майлза Дэвиса «Kind of Blue», был уволен из квартета Дэвиса за своё пристрастие к героину. Документальный фильм изучает творческий пусть легендарного музыканта и исследует, как опасная привычка и неприятное увольнение, способное запросто разрушить всю карьеру, стали лишь мостиком к новым музыкальным и личным свершениям.

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Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Джон Шейнфилд
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Джон Колтрейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В поисках Колтрейна 1 постер
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18 сентября 2017 12:34
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