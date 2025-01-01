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Киноафиша Фильмы В погоне за Майлзом Цитаты из фильма В погоне за Майлзом

Цитаты из фильма В погоне за Майлзом

Doorman У тебя есть пропуск?
Miles Davis [указывает на своё лицо] Ты на него и смотришь.
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Miles Davis Мне не нравится это слово — «джаз». Не... не называй это «джазом», чувак. Это выдуманное слово. Пытаются загнать кого-то в рамки. Не называй мою музыку «джазом». Это социальная музыка.
🧡
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🥺
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Dave Braden Сколько раз ты трахалась под музыку этого типа? Без обид, Тэми. А теперь ты его надуваешь?
🧡
👏
🥺
🤔
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