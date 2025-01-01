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В погоне за Майлзом
Цитаты из фильма В погоне за Майлзом
Цитаты из фильма В погоне за Майлзом
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Цитаты
Doorman
У тебя есть пропуск?
Miles Davis
[указывает на своё лицо]
Ты на него и смотришь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miles Davis
Мне не нравится это слово — «джаз». Не... не называй это «джазом», чувак. Это выдуманное слово. Пытаются загнать кого-то в рамки. Не называй мою музыку «джазом». Это социальная музыка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dave Braden
Сколько раз ты трахалась под музыку этого типа? Без обид, Тэми. А теперь ты его надуваешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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