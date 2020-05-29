Ассистент звезды, 2020

Амбициозная Мэгги Шервуд работает ассистентом у поп-дивы Грейс Дэвис и мечтает о времени, когда ее будни помощника останутся позади, а впереди будет только светлое продюсерское будущее.

«Ассистент звезды» — эдакий «Дьявол носит Prada» от индустрии поп-музыки, где декорации шикарного офиса журнала мод меняются на не менее шикарную звукозаписывающую студию. В истории о том, что желать перемен абсолютно естественно в любом возрасте, даже если ты — всемирно известная поп-звезда, исполнительница главной роли Трэйси Эллис Росс и сама пробует себя в новом амплуа: фильм стал ее дебютом в качестве певицы. Но не только для нее работа над «Ассистентом звезды» стала особенным опытом: для сценариста Флоры Грисон фильм является первым воплощением ее работы на экране.

Работа ассистентом поп-дивы обязывает Мэгги Шервуд (Дакота Джонсон) денно и нощно выполнять все ее прихоти: разбирать гардероб, бегать за кофе и выполнять мелкие поручения. Ее подопечная Грейс Дэвис (Трэйси Эллис Росс) больше 10 лет поет одни и те же песни, и хотя публику все устраивает и она самозабвенно подпевает ей на концертах, Грейс намеревается записать новый альбом, что не по вкусу ее продюсеру (Айс Кьюб). Для Мэгги, которая давно ждет возможности показать себя в качестве музыкального продюсера, стремление Грейс записать что-то новое может стать тем самым «золотым билетом», о котором она так долго мечтала.