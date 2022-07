Ассистент звезды, 2020

Трэйси Эллис Росс, исполнившая в фильме роль поп-дивы, приходится дочерью известной певице Дайане Росс.

Персонаж Мелани Гриффит — оммаж героине фильма «Деловая женщина» Тэсс, которую также сыграла Гриффит.

В фильме Грейс замечает, что синглы только 5 исполнительниц старше 40 занимали первые места в музыкальных чартах: Сиа, Мадонна, Бетт Мидлер, Шер и Тина Тернер. В действительности дуэт Ареты Франклин с Джорджем Майклом I Knew You Were Waiting (For Me) также был в свое время на первых позициях.

Дакота Джонсон и Айс Кьюб уже снимались вместе в фильме «Мачо и ботан».

Первоначально режиссером фильма должна была стать Ванури Кахуи.

Сиа, упоминаемая Грейс в списке певиц старше 40 с самыми успешными синглами, много работала с Грегом Керстином, продюсером саундтрека фильма, а также с Дипло, которому досталась небольшая роль продюсера Ричи Уильямса.

Трэйси Элисс Росс, в свое время отказавшаяся от карьеры певицы, чтобы ее не сравнивали с матерью, всегда избегала фильмов, где ей бы приходилось петь. В «Ассистенте звезды» она сама исполняет все песни впервые за свою карьеру.

Из-за участия Дакоты Джонсон и ее матери Мелани Гриффит в проекте создатели подумывали пригласить отца Джонсон, Дона Джонсона, на роль Макса, однако от этой задумки довольно быстро отказались.

Продюсер саундтрека фильма, Родни Джеркинс, согласился заняться музыкой, не прочитав полностью сценарий. На первой же странице была упомянута песня Bad Girl Ли Мозеса, что и подкупило его, так как на тот момент в рамках работы с одним из своих артистов он на протяжении долгого времени изучал творчество этого исполнителя.

Когда Трэйси Эллис Росс впервые поставила матери Дайане один из треков из альбома к фильму, Love Myself, та расплакалась со словами «наконец-то!».