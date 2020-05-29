Ассистент звезды, 2020

Амбициозная Мэгги Шервуд работает ассистентом у поп-дивы Грейс Дэвис и мечтает о времени, когда ее будни помощника останутся позади, а впереди будет только светлое продюсерское будущее.
«Ассистент звезды» — эдакий «Дьявол носит Prada» от индустрии поп-музыки, где декорации шикарного офиса журнала мод меняются на не менее шикарную звукозаписывающую студию. В истории о том, что желать перемен абсолютно естественно в любом возрасте, даже если ты — всемирно известная поп-звезда, исполнительница главной роли Трэйси Эллис Росс и сама пробует себя в новом амплуа: фильм стал ее дебютом в качестве певицы. Но не только для нее работа над «Ассистентом звезды» стала особенным опытом: для сценариста Флоры Грисон фильм является первым воплощением ее работы на экране.
Работа ассистентом поп-дивы обязывает Мэгги Шервуд (Дакота Джонсон) денно и нощно выполнять все ее прихоти: разбирать гардероб, бегать за кофе и выполнять мелкие поручения. Ее подопечная Грейс Дэвис (Трэйси Эллис Росс) больше 10 лет поет одни и те же песни, и хотя публику все устраивает и она самозабвенно подпевает ей на концертах, Грейс намеревается записать новый альбом, что не по вкусу ее продюсеру (Айс Кьюб). Для Мэгги, которая давно ждет возможности показать себя в качестве музыкального продюсера, стремление Грейс записать что-то новое может стать тем самым «золотым билетом», о котором она так долго мечтала.
Трэйси Эллис Росс, исполнившая в фильме роль поп-дивы, приходится дочерью известной певице Дайане Росс.
Персонаж Мелани Гриффит — оммаж героине фильма «Деловая женщина» Тэсс, которую также сыграла Гриффит.
В фильме Грейс замечает, что синглы только 5 исполнительниц старше 40 занимали первые места в музыкальных чартах: Сиа, Мадонна, Бетт Мидлер, Шер и Тина Тернер. В действительности дуэт Ареты Франклин с Джорджем Майклом I Knew You Were Waiting (For Me) также был в свое время на первых позициях.
Дакота Джонсон и Айс Кьюб уже снимались вместе в фильме «Мачо и ботан».
Первоначально режиссером фильма должна была стать Ванури Кахуи.
Сиа, упоминаемая Грейс в списке певиц старше 40 с самыми успешными синглами, много работала с Грегом Керстином, продюсером саундтрека фильма, а также с Дипло, которому досталась небольшая роль продюсера Ричи Уильямса.
Трэйси Элисс Росс, в свое время отказавшаяся от карьеры певицы, чтобы ее не сравнивали с матерью, всегда избегала фильмов, где ей бы приходилось петь. В «Ассистенте звезды» она сама исполняет все песни впервые за свою карьеру.
Из-за участия Дакоты Джонсон и ее матери Мелани Гриффит в проекте создатели подумывали пригласить отца Джонсон, Дона Джонсона, на роль Макса, однако от этой задумки довольно быстро отказались.
Продюсер саундтрека фильма, Родни Джеркинс, согласился заняться музыкой, не прочитав полностью сценарий. На первой же странице была упомянута песня Bad Girl Ли Мозеса, что и подкупило его, так как на тот момент в рамках работы с одним из своих артистов он на протяжении долгого времени изучал творчество этого исполнителя.
Когда Трэйси Эллис Росс впервые поставила матери Дайане один из треков из альбома к фильму, Love Myself, та расплакалась со словами «наконец-то!».
Работа в блистательном мире шоу-бизнеса – мечта для девушки, влюбленной в музыку. Ликующие стадионы, крутые вечеринки и интересные знакомства – так проходят будни ассистента знаменитой певицы. Но что делать, если суперзвезда, которая всегда тебя вдохновляла, оказалась настоящей… дивой?