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Киноафиша Фильмы К востоку от рая Цитаты из фильма К востоку от рая

Цитаты из фильма К востоку от рая

Cal Trask Всю жизнь я был ревнив. Ревновал так, что не выносил этого. Сегодня вечером я даже пытался купить твою любовь, но теперь я её не хочу... Я больше не могу ею пользоваться. Я больше не хочу никакой любви. Она не окупается.
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[Abra умоляет Адама помириться с сыном]
Abra Мистер Траск, ужасно — не быть любимым. Это худшее на свете. Не спрашивайте меня — даже если бы могли — откуда я это знаю. Я просто знаю. Это делает тебя злым, жестоким и агрессивным. И так всегда чувствовал себя Кэл, мистер Траск. Всю свою жизнь! Может, вы и не хотели этого — но это правда. Вы никогда не дарили ему свою любовь. Никогда не просили у него ничего. Ни разу.
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Cal Trask Человек имеет выбор, и именно выбор делает его человеком.
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Abra Но вы должны дать ему какой-то знак, мистер Трэйск, знак вашей любви... иначе он никогда не станет мужчиной. Вся его жизнь пройдет в чувстве вины и одиночества, если вы не отпустите его.
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Cal Trask Это сработает, потому что должно сработать, и оно должно сработать, потому что я так сказал
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[отказываясь от подарка Кэла]
Adam Trask Если хочешь сделать мне подарок, дай мне хорошую жизнь. Это то, что я действительно ценю.
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Abra [про Кэла] Почему он всегда один?
Aron Trask Потому что он так хочет.
Abra Никто не *хочет* быть один.
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Abra [говорит Кэлу, что любит его] Я даже думала, что я плохая. Но я люблю тебя, хотя боюсь тебя. Может быть, однажды я перестану.
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Adam Trask [Адам даёт Кэлу Библию, чтобы тот прочитал] Начинай с пятого стиха. Пятый стих.
Cal Trask [Кэл начинает читать...] „Признаю пред Тобою грехи мои, и беззакония мои не скрывал я. Сказал я: исповедаю преступления мои Господу, и Ты простил вину греха моего. Села.“
Adam Trask Продолжай.
Cal Trask [он продолжает] Шесть...
Adam Trask И медленнее немного, Кэл. И номера стихов не надо читать.
Cal Trask [Кэл продолжает] „За это молится каждый благочестивый Тебе, и воды не приблизятся к нему в потопах великих. Села.“ Семь...
Adam Trask Не номера, Кэл...
Cal Trask [Кэл внезапно ускоряется] „Ты — прибежище моё, Ты сохранишь меня от беды, окружишь песнями спасения. Села.“
[пауза]
Cal Trask *Восемь*...
Adam Trask У тебя нет раскаяния! Ты плох! С головы до ног плох!
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Kate [после того, как Кэл спросил, почему она застрелила его отца] Потому что он пытался меня удержать, пытался связать! Никто меня не держит!
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Cal Trask Эй, Арон, почему ты не спросишь меня, где я был?
Aron Trask Ты бы мне сказал?
Cal Trask Нет.
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Aron Trask Опять вечером не домой?
Cal Trask Какая разница? Ты же здесь, правда? Именно тебя он и хочет!
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Bank Teller Хороший жирный вклад — точно в нужном деле, Сэлли.
Sally Спасибо.
[Кейт, пока уходит]
Sally Доброе утро.
Kate [подходит к окошку кассы] Вклад.
Bank Teller Опять хороший вклад. Вы с Сэлли точно в нужном деле.
Kate Я тороплюсь, пожалуйста.
[вырывает у него из руки сберкнижку и уходит, Кал тихо за ней следует]
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Aron Trask Ни за что больше не трогай её. Я тебе не доверяю. Ты никчёмный. Жестокий, злобный и дикий, и всегда таким был. И ты сам это знаешь, да? Отец и я вытерпели от тебя всё, что только можно представить с самого детства, и всегда прощали. Но теперь я не хочу, чтобы ты приближался к Абре. Не хочу, чтобы ты с ней разговаривал. Просто держись от неё подальше!
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Dr. Edwards Вы точно знаете, что такое инсульт? Это кровоизлияние в мозг из-за удара. Раньше уже были небольшие кровоизлияния. Левая сторона парализована, правая частично. Иными словами, ваш отец почти беспомощен.
Cal Trask Он умрёт?
Dr. Edwards Он может прожить неделю или год. Может умереть сегодня ночью.
Cal Trask Он меня узнает?
Dr. Edwards Вам придётся узнать это самому.
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title card [титульная карточка] В северной Калифорнии горы Санта-Лючия, мрачные и суровые, стоят как стена между спокойным сельскохозяйственным городком Салинас и шумным рыбацким портом Монтерей, в пятнадцати милях отсюда.
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