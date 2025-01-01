Cal TraskВсю жизнь я был ревнив. Ревновал так, что не выносил этого. Сегодня вечером я даже пытался купить твою любовь, но теперь я её не хочу... Я больше не могу ею пользоваться. Я больше не хочу никакой любви. Она не окупается.
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[Abra умоляет Адама помириться с сыном]
AbraМистер Траск, ужасно — не быть любимым. Это худшее на свете. Не спрашивайте меня — даже если бы могли — откуда я это знаю. Я просто знаю. Это делает тебя злым, жестоким и агрессивным. И так всегда чувствовал себя Кэл, мистер Траск. Всю свою жизнь! Может, вы и не хотели этого — но это правда. Вы никогда не дарили ему свою любовь. Никогда не просили у него ничего. Ни разу.
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Cal TraskЧеловек имеет выбор, и именно выбор делает его человеком.
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AbraНо вы должны дать ему какой-то знак, мистер Трэйск, знак вашей любви... иначе он никогда не станет мужчиной. Вся его жизнь пройдет в чувстве вины и одиночества, если вы не отпустите его.
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Cal TraskЭто сработает, потому что должно сработать, и оно должно сработать, потому что я так сказал
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[отказываясь от подарка Кэла]
Adam TraskЕсли хочешь сделать мне подарок, дай мне хорошую жизнь. Это то, что я действительно ценю.
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Abra[про Кэла]Почему он всегда один?
Aron TraskПотому что он так хочет.
AbraНикто не *хочет* быть один.
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Abra[говорит Кэлу, что любит его]Я даже думала, что я плохая. Но я люблю тебя, хотя боюсь тебя. Может быть, однажды я перестану.
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Adam Trask[Адам даёт Кэлу Библию, чтобы тот прочитал]Начинай с пятого стиха. Пятый стих.
Cal Trask[Кэл начинает читать...]„Признаю пред Тобою грехи мои, и беззакония мои не скрывал я. Сказал я: исповедаю преступления мои Господу, и Ты простил вину греха моего. Села.“
Cal TraskКакая разница? Ты же здесь, правда? Именно тебя он и хочет!
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Bank TellerХороший жирный вклад — точно в нужном деле, Сэлли.
SallyСпасибо.
[Кейт, пока уходит]
SallyДоброе утро.
Kate[подходит к окошку кассы] Вклад.
Bank TellerОпять хороший вклад. Вы с Сэлли точно в нужном деле.
KateЯ тороплюсь, пожалуйста.
[вырывает у него из руки сберкнижку и уходит, Кал тихо за ней следует]
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Aron TraskНи за что больше не трогай её. Я тебе не доверяю. Ты никчёмный. Жестокий, злобный и дикий, и всегда таким был. И ты сам это знаешь, да? Отец и я вытерпели от тебя всё, что только можно представить с самого детства, и всегда прощали. Но теперь я не хочу, чтобы ты приближался к Абре. Не хочу, чтобы ты с ней разговаривал. Просто держись от неё подальше!
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Dr. EdwardsВы точно знаете, что такое инсульт? Это кровоизлияние в мозг из-за удара. Раньше уже были небольшие кровоизлияния. Левая сторона парализована, правая частично. Иными словами, ваш отец почти беспомощен.
title card[титульная карточка] В северной Калифорнии горы Санта-Лючия, мрачные и суровые, стоят как стена между спокойным сельскохозяйственным городком Салинас и шумным рыбацким портом Монтерей, в пятнадцати милях отсюда.