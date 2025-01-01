Aron Trask Ни за что больше не трогай её. Я тебе не доверяю. Ты никчёмный. Жестокий, злобный и дикий, и всегда таким был. И ты сам это знаешь, да? Отец и я вытерпели от тебя всё, что только можно представить с самого детства, и всегда прощали. Но теперь я не хочу, чтобы ты приближался к Абре. Не хочу, чтобы ты с ней разговаривал. Просто держись от неё подальше!