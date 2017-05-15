Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зловещие мертвецы: Пекло» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кошка на раскаленной крыше
7.9
Киноафиша Фильмы Кошка на раскаленной крыше
7.9

Кошка на раскаленной крыше

, 1958
Cat on a Hot Tin Roof
США / драма / 18+
Постер фильма Кошка на раскаленной крыше
7.9

О фильме

Богатый престарелый южанин узнает, что скоро должен умереть. Все члены его жадной семьи, за исключением шалопая-сына, лезут из кожи вон, лишь бы получить наследство.

В ролях

Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Maggie Pollitt
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Брик Поллитт
Джек Карсон
Гупер Поллитт
Берл Айвз
Big Daddy Pollitt
Мадлен Шервуд
Мэй Поллитт
Зельда Кливер
Sookey
Джудит Андерсон
Ida 'Big Mama' Pollitt
Ларри Гейтс
Dr. Baugh
Вон Тейлор
Deacon Davis
Брайан Коркоран
Boy
Режиссер Ричард Брукс
Сценарист Ричард Брукс, Джеймс По, Теннесси Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в мире 23 августа 1958
Дата выхода
13 марта 1959 Австрия
24 февраля 1959 Аргентина
15 декабря 1958 Бразилия
1 октября 1958 Великобритания
19 февраля 1959 Германия
4 июня 1959 Гонконг
25 июня 2009 Греция
14 августа 1959 Дания
10 апреля 1959 Ирландия
9 ноября 1959 Испания
22 декабря 1958 Италия
20 декабря 1958 Канада
2 апреля 1959 Мексика
10 апреля 1959 Нидерланды
6 марта 1959 Португалия
29 августа 1958 США
9 октября 1962 Турция
19 марта 1959 Уругвай
27 марта 1959 Финляндия
23 марта 2011 Франция
2 февраля 1959 Швеция
7 апреля 1959 Япония
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $1 872
Производство Avon Productions (II)
Другие названия
Cat on a Hot Tin Roof, Un gato sobre el tejado caliente, Die Katze auf dem heißen Blechdach, Katt på hett plåttak, La Chatte sur un toit brûlant, Кошка на раскалённой крыше, De kat op een heet zinken dak, El gato sobre el tejado de zinc caliente, Gata em Telhado de Zinco Quente, Gata em Teto de Zinco Quente, Ghetta ala saghf men safih sakhen, Gorbeye Rooye Shirvaniye Dagh, Kass kuumal plekkkatusel, Kat op een heet zinken dak, Kat på et varmt bliktag, Katt på hett blikktak, Kissa kuumalla katolla, Kızgın Damdaki Kedi, Kočka na rozpálené plechové střeše, Kotka na gorącym blaszanym dachu, La gata sobre el tejado de zinc, La gata sobre la teulada de zinc, La gatta sul tetto che scotta, Lyssasmeni gata, Mačka na rozpálenej plechovej streche, Mačka na vroči pločevinasti strehi, Mačka na vrućem limenom krovu, Macska a forró bádogtetőn, Pisica pe acoperișul fierbinte, Pisica pe un acoperiș fierbinte, Λυσσασμένη γάτα, Кішка на розпеченому даху, Котка върху горещ ламаринен покрив, Мачка на врућем лименом крову/Mačka na vrućem limenom krovu, Мачка на усијаном лименом крову/Mačka na usijanom limenom krovu, 朱門巧婦, 热铁皮屋顶上的猫, 熱いトタン屋根の猫, 뜨거운 양철 지붕 위의 고양이, Kocka na rozpalene plechove strese

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

«Киноафиша.инфо» творит историю! Люди, имена, события, незабываемые моменты прошлого
15 мая 2017 17:35 «Киноафиша.инфо» творит историю! Люди, имена, события, незабываемые моменты прошлого Книжный «отец» кинохита «Собачье сердце» Михаил Булгаков и роковая блондинка из гайдаевской комедии «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная, голливудский

Фильмы похожие на Кошка на раскаленной крыше

Кто боится Вирджинии Вульф?
Кто боится Вирджинии Вульф? драма
1966, США
8.0
Трамвай "Желание"
Трамвай "Желание" драма
1951, США
7.0
Сладкоголосая птица юности
Сладкоголосая птица юности драма
1962, США
7.0
К востоку от рая
К востоку от рая драма
1955, США
7.0
Вердикт
Вердикт драма
1982, США
7.0
Хад
Хад драма
1963, США
7.0
Баттерфилд 8
Баттерфилд 8 драма
1960, США
6.0
Долгое жаркое лето
Долгое жаркое лето драма
1958, США
7.0
Место под солнцем
Место под солнцем драма, мелодрама
1951, США
7.0
Клеопатра
Клеопатра драма, мелодрама, исторический, биография
1963, Великобритания / США / Швейцария
6.0
Хладнокровный Люк
Хладнокровный Люк криминал, драма
1967, США
8.0
Бильярдист
Бильярдист спорт, драма
1961, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа
Почему нельзя мыть посуду в гостях: запомните эту истину раз и на всю жизнь
«Зря разорялись на чистящих средствах»: тру грязные сковородки яйцом – сверкают на солнце, как бриллиант (подсмотрел у турков)
88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»
В «Игре престолов» показали аж 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга
Свежий детектив Первого канала начался как «Невский», закончился как «Форсаж»: «У героя дедукция Шерлока, боевка Джеки Чана»
«Иван будет играть отрицательного персонажа»: создатель «Фишера» раскрыл первые детали новых «Отпечатков» с Янковским (и они удивляют)
Если в восторге от «Черного зеркала», смело включайте этот корейский сериал: 8 историй, от которых сложно оторваться
Не только «След»: 10 лучших детективных сериалов Пятого канала по версии зрителей MyShows — затягивают не по-детски
«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР
Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше