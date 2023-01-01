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Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
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Америка, Америка
America America
Америка, Америка, 1963
1963 / Турция / США
7.7
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Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
приключения
драма
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О фильме
История молодого грека, который жаждет перебраться в США и решает воплотить свою мечту в жизнь.
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7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
2 часа 54 минуты
Год выпуска
1963
Режиссер
Элиа Казан
В ролях
Статхис Гиаллелис
Фрэнк Вулф
Гарри Дэвис
Елена Карам
Эстель Хемзли
Все актеры и съемочная группа
7 постеров
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