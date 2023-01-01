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Америка, Америка, 1963

1963 / Турция / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

История молодого грека, который жаждет перебраться в США и решает воплотить свою мечту в жизнь.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 54 минуты
Год выпуска 1963
Режиссер
Элиа Казан
Элиа Казан
В ролях
Статхис Гиаллелис
Фрэнк Вулф
Гарри Дэвис
Елена Карам
Эстель Хемзли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Америка, Америка 7 постеров
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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