Награды и номинации фильма К востоку от рая 1955

Оскар 1956 Оскар 1956
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1955 Каннский кинофестиваль 1955
Лучший драматический фильм
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1956 Золотой глобус 1956
Лучший фильм (драма)
Победитель
Special Achievement Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actor
Номинант
 Most Promising Newcomer to Film
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
