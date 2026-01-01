Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
К востоку от рая
Награды и номинации фильма К востоку от рая
Награды и номинации фильма К востоку от рая 1955
Оскар 1956
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1955
Лучший драматический фильм
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1956
Лучший фильм (драма)
Победитель
Special Achievement Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actor
Номинант
Most Promising Newcomer to Film
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
