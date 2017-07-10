«Черная вода» – новая работа Романа Каримова, известного, по большей части, своей дебютной комедией «Неадекватные люди». На этот раз режиссер предпочел жанр психологического триллера. Максим забирает из клиники брата Диму, который лечится там от наркозависимости. Захватив с собой девушку Максима Полину, они отправляются за город, где собираются отремонтировать старый заброшенный корабль. На корабле и вокруг него начинают происходить странные вещи, и это…
Чёрная водаПервый, да не совсем первый блин комом. У Романа Каримова выходили чудесные фильмы, то были комедии, а Чёрная вода его дебют в триллере (да всё таки триллер, мистический, но ни как не фильм ужасов, как пишут в описании к фильму). Тут бы зашла шутка, про просто ужасный фильм, сразу поняли, что сняли плохо, вот и так негласно предупредили ;) , но полностью назвать его плохим все не могу. С обычной, обывательской точки зрения, тех кто шёл не на конкретно фильм Каримова, Чёрная вода покажется хреновым фильмом, ибо в нём много косяков: неимоверная затянутость, нагоняет саспенса, но не раскрывает его, так и остаётся ожидание до самого конца, а там уже и титры. Конечно какая-то точка есть, но маловато, и просто часть ожиданий сливают в ту самую чёрную воду :) Сам сюжет, ни рыба ни мясо, ни мистика про ведьм, нечисть и какие то акультные явления, ни история про культистов, вроде закрытой от посторонних глаз общины, творящей там всякие чернокнижное. Линии сюжета не особо связаны, идут параллельно, появляются и исчезают, как будто порезали сюжет на производственном этапе. И самое главное, почти отсутствует внятный смысл киноленты, мысль которая доносится до зрителя. Конечно есть тема семьи, братьев, но как то не очень, совсем размазано. А вот с точки зрения режиссерского стиля, его прошлых картин, и то, что он снимает про неадекватных, странных людей, которые поведенчески почти все с поехавшей кукушечкой, не похожи на нас с вами. С этой точки зрения фильм выравнивается: не связные линии это может быть как в жизни, не всё же приводит к логичному концу, затянутость, тоже самое, не всегда есть яркий конец, иногда тлен настигает людей. Отсутствие смысла, да то же как в жизни, у кого-то его нет совсем. Есть совсем странная концовка. Вообщем можно многие косяки списать на режиссерский концепт... Но рояль в кустах всё же остаётся, ведь кино посмотрят в основном обычные зрители и скажут фу. И может быть и не было режиссерского такого стилизования, решать вам, посмотрев Чёрную воду в кино, с 13 июля, во всех кинотеатрах страны.
P.S. По картинке вопросов нет, снято всё хорошо, и тут и там никаких но. Игра акторов, снова появляется эта двойственность для обывателей и режиссерского концепта: играют так себе или они специально играют отшибленно, чтобы подчеркнуть свою странность.
Моя оценка: 5 из 10
https://prostookino.wordpress.com/2017/07/10/%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
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