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Наталья Шапошникова
Наталья Шапошникова
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Наталья Шапошникова
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Дата рождения
20 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Биография Натальи Шапошниковой
Родилась 20 апреля 1971 года. Новосибирск, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Шапошниковой
Черная вода
ужасы, драма
2016, Россия
6.0
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