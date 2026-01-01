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Фильмография
Наталья Шапошникова
Natalya Shaposhnikova
Киноафиша
Персоны
Наталья Шапошникова
Наталья Шапошникова
Natalya Shaposhnikova
Дата рождения
20 апреля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Натальи Шапошниковой
Родилась 20 апреля 1971 года. Новосибирск, СССР (Россия).
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Черная вода
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(2016)
Фильмография Натальи Шапошниковой
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Черная вода
Chyornaya voda
ужасы, драма
2016, Россия
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Вспомни меня
Вспомни меня
мелодрама
2016, Россия
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