«Черная вода»: Рецензия Киноафиши

Под маской ужаса

«Черная вода» – новая работа Романа Каримова, известного, по большей части, своей дебютной комедией «Неадекватные люди». На этот раз режиссер предпочел жанр психологического триллера.

Максим забирает из клиники брата Диму, который лечится там от наркозависимости. Захватив с собой девушку Максима Полину, они отправляются за город, где собираются отремонтировать старый заброшенный корабль. На корабле и вокруг него начинают происходить странные вещи, и это неизбежно изменит отношения героев.

Кадр из фильма «Черная вода»

В фильме полно атрибутов мистики. Шорохи, голоса, мелькающие огоньки и тени, внезапные исчезновения и появления срабатывают отлично, однако самоцелью не являются. И зрителя не спешит разуверять в том, что перед ним не хоррор. Хотя создатели отлично это маскируют, их больше интересует, что происходит между персонажами. Отношения Максима и Полины разваливаются из-за непонимания. В то же время его брат Дима далек от выздоровления – того по-прежнему мучает какая-то нездешняя тоска. Потусторонняя гнетущая атмосфера темной воды, в которой утонуло множество людей, эти нюансы лишь обостряет.

Удачная детективная нить добавляет очков сюжету: Максим решит расследовать мрачную историю гибели детей на этом корабле и ввязывается в опасное противостояние с местными жителями. Грамотно выстроенный сценарий дает прекрасный материал для воплощения. И с последним все не столь гладко.

Кадр из фильма «Черная вода»

Главная женская роль (Ирина Старшенбаум) страдает от недостаточной четкости исполнения: очень слабое вступление в действие и неясные мотивы поступков. Эта невнятность сказывается на общей линии героини, которая развивается по раздражающе непонятной траектории. И дело тут не в псевдомистицизме, который намеренно запутывает (необъяснимые исчезновения Полины, ее странные речи, обращенные к Диме (Евгений Алехин), постепенно уверившемуся, что она обладает нечистой силой), а скорее в неточной актерской игре. Слабые места закрались и в работу Дмитрия Богдана – в сцене трагической развязки и отчаяния у тела погибшей возлюбленной проскальзывает неуверенность.

Однако каким-то чудом ощутимые недостатки не подписали истории приговор. Так, несмотря на блестяще отыгранный антураж фильмов ужасов, авторам удается держать акцент на психологии. Собственно, весь фильм – и есть очень увлекательное исследование душевных глубин. «Развяжется» оно только к концу, когда всему темному и загадочному найдется здравое объяснение. Но этот процесс в «Черной воде» достоин внимания и интересен сам по себе – едва ли не интересней кульминации и результата.

Александра Подольникова