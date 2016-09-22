«Абсолютная власть»: Рецензия Киноафиши

Эффект оборотного зелья

В прокат выходит фильм «Абсолютная власть» Даниэля Рагуссиса, выпускающего свой первый полнометражный проект с участием бритоголового Дэниэла Рэдклиффа, который в этом году уже второй раз играет у тёзки. В оригинале картина называется Imperium, что является отсылкой к главному труду жизни политического мыслителя Фрэнсиса Паркера Йоки. Собственно, сама книга в кадре тоже появляется, однако поиск параллелей – удовольствие лишь для избранных, а для всех остальных фильм примечателен прежде всего известным актёром, кричащим Sieg Heil.

Кадр из фильма «Абсолютная власть»

Фильмов, изобличающих нацистов, снято немало, и вот лишь самые известные из них: «Американская история Икс», «Скины» и «Это – Англия». Все они сняты в разных странах, но об одном и том же – о внутренней среде фашистских сообществ. «Абсолютная власть» – это тот случай, когда главную роль в фильме исполняет известный актёр и, собственно, именно его участие в первую очередь привлекает внимание, а затем уже начинается сюжет.

Фильм повествует о том, как в ФБР узнают о замышляемом теракте. Офисного планктона Нейта, одинокого и желающего изменить мир к лучшему, отправляют на миссию под прикрытием. В ходе операции он должен не только сменить имидж, но также и втереться в доверие к группировке расистов, чтобы через них выйти на некоего Далласа Вулфа, распространяющего в интернете речи о надвигающейся угрозе, которая затмит собой 11 сентября.

Кадр из фильма «Абсолютная власть»

Вообще, финальную развязку всей этой истории можно прочитать между строк, если быть особенно внимательным. «Абсолютная власть» – это фильм о том, как маленький человек хочет изменить мир к лучшему и к каким способам он для этого прибегает. Например, есть отличные ребята из ФБР, которые кладут на жертвенный алтарь свою личную жизнь, чтобы остановить злодеев, но при этом калечат собственные души. А есть такие личности, как Адольф Гитлер, которые точно так же уверены, что в своих поступках руководствуются человеческим благом, однако для достижения своих целей используют орудия другого толка. Конечно, такое деление крайне условно и связано с тематикой картины, однако речь в ней именно о различиях добра и зла, которые руководствуются одними и теми же мотивами.

Кадр из фильма «Абсолютная власть»

Есть в фильме крайне увлекательная дифференциация последователей какого-либо течения, в данном случае фашистского. Первые в силу молодости просто следуют моде, не копая глубоко. Для них – это всего лишь имидж. Вторые наживаются на первых, и деньги являются для них важнее идеологии. Третьи, фанатики, представляют собой планку чуть повыше. У них есть орудия для совершения необходимых действий, однако они не спешат что-то предпринимать. А четвёртые с виду кажутся самыми обычными людьми и представляют собой наибольшую опасность. Они хорошо осведомлены, преданы своим убеждениям и готовы рисковать жизнью, думая, что творят историю. И самое главное – у них есть маска самого обычного человека, который живёт по соседству и умение раствориться в толпе. А когда прогремит взрыв, и вы увидите этого человека по телевизору, то подумаете, что ни в коем случае не ожидали, что такой парень способен совершить подобное.

Кадр из фильма «Абсолютная власть»

Фильм построен по большей части на диалогах, которые могут кому-то показаться скучными и затянутыми, однако именно они формируют чёткую историю, в которой, возможно, нет динамики, зато есть некая холодная расчётливость. В сюжете совсем отсутствует романтическая составляющая, которую заменили на броманс между главным героем и его маскулинной начальницей. И это вполне обоснованно тем, что любовная линия совершенно не вписалась бы в стилистику и атмосферу картины. Поэтому для женской аудитории здесь с лихвой хватит Рэдклиффа, который продолжает радовать каждой своей новой ролью, будь то пускающий газы труп, бородаты иллюзионист, горбатый помощник Франкенштейна или же неонацист.

Интерес к терроризму вряд ли в скором времени утихнет среди американских кинематографистов ввиду вполне очевидных причин. И «Абсолютная власть» – изделие очень неоднозначное, которое с одной стороны претендует на глубину, но не достаточно раскрывает суть, а с другой – является суровой сказкой о борьбе и единстве добра и зла, замаскированной в искусственно-философскую притчу.

Кадр из фильма «Абсолютная власть»

В российском прокате с 29 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Абсолютная власть»

Трошина Олеся