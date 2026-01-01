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Яна Поляруш
Яна Поляруш Yana Polyarush
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Яна Поляруш

Yana Polyarush

Дата рождения
9 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер

Биография Яны Поляруш

Родилась 9 февраля 1978 года. 

Популярные фильмы

Видримасгор, или История моего космоса 6.9
Видримасгор, или История моего космоса (2009)
Тима и Тома 6.7
Тима и Тома (2015)
Со дна вершины 6.3
Со дна вершины (2018)

Фильмография Яны Поляруш

Со дна вершины 6.3
Со дна вершины So dna vershiny
драма, спорт 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Тима и Тома 6.7
Тима и Тома
детский 2015, Россия
Видримасгор, или История моего космоса 6.9
Видримасгор, или История моего космоса Vidrimasgor
комедия 2009, Россия
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