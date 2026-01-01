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О персоне
Яна Поляруш
Yana Polyarush
Киноафиша
Персоны
Яна Поляруш
Яна Поляруш
Yana Polyarush
Дата рождения
9 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Яны Поляруш
Родилась 9 февраля 1978 года.
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Популярные фильмы
6.9
Видримасгор, или История моего космоса
(2009)
6.7
Тима и Тома
(2015)
6.3
Со дна вершины
(2018)
Фильмография Яны Поляруш
6.3
Со дна вершины
So dna vershiny
драма, спорт
2018, Россия
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Рецензия
6.7
Тима и Тома
детский
2015, Россия
6.9
Видримасгор, или История моего космоса
Vidrimasgor
комедия
2009, Россия
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